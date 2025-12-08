En vivo
Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
POLÍTICA  / Sergio Fajardo anuncia que no participará en consultas interpartidistas en marzo de 2026

Sergio Fajardo anuncia que no participará en consultas interpartidistas en marzo de 2026

En un comunicado, el precandidato presidencial afirmó que "las consultas no son el camino", pues, a su juicio, "terminan por beneficiar a los extremos". Con esta decisión, Fajardo ratifica su ruta a la primera vuelta.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 8 de dic, 2025
Sergio Fajardo
Sergio Fajardo
Colprensa

