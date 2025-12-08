Sergio Fajardo anuncia que no participará en consultas interpartidistas en marzo de 2026

El precandidato presidencial Sergio Fajardo anunció este lunes que no participará en las consultas interpartidistas de marzo de 2026 de cara a las elecciones presidenciales. Así las cosas, Fajardo irá directamente a primera vuelta. El anuncio lo hizo justamente este 8 de diciembre, cuando, según el calendario electoral, finalizaba el plazo para manifestar ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) la intención de participar en estas consultas interpartidistas.

"Las consultas no son el camino: terminan por beneficiar a los extremos, dividen al país entre unos contra otros y el centro queda estrangulado. Pierde. El reto real es quién puede sumar y unir una nueva mayoría para el futuro", afirmó Fajardo en un comunicado que publicó en sus redes sociales. "Respeto a las personas con quienes me unen muchos puntos de vista y que van a participar en consultas. Cada quien tiene sus intereses y es legítimo buscarlos. Sin embargo, creo que hay otras alternativas para propiciar la unión", agregó.

En la más reciente encuesta de Invamer, que se realizó con 3.800 personas en 148 municipios del país entre el 15 y el 27 de noviembre de 2025, Fajardo quedó en tercer lugar con el 8,5%, detrás de Iván Cepeda (31,9%) y de Abelardo de la Espriella (18,2%).



De acuerdo con la Resolución 1542 del 1º. de abril de 2025, mediante la cual el CNE fijó la fecha del 8 de marzo de 2026 para la realización de las consultas de los partidos, movimientos políticos y/o grupos significativos de ciudadanos para la toma de decisiones o escogencia de candidatos a la presidencia de la República, la Registraduría Nacional estableció el calendario electoral para la realización de las consultas de aquellas agrupaciones que opten por este mecanismo.



Las organizaciones políticas tenían plazo hasta este lunes, 8 de diciembre, para comunicar por escrito al Consejo Nacional Electoral su intención de realizar las consultas para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos. Los partidos, movimientos políticos y/o grupos significativos de ciudadanos podrán retractarse de su voluntad inicial de participar en las consultas hasta el 22 de diciembre.

El 27 de enero de 2026 finaliza el plazo para que aquellas colectividades que hayan solicitado la realización de consultas presenten las preguntas al Consejo Nacional Electoral. Este organismo se podrá pronunciar sobre dichas preguntas hasta el 6 de febrero de 2026. Ese mismo día vence el término para que, en caso de que se solicite la realización de consultas para la escogencia de candidatos a la presidencia de la República, los precandidatos se postulen ante la Registraduría Nacional.

