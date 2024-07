Sneyder Pinilla tras no aceptar cargos por caso UNGRD: "Espero que me garanticen la vida"

Sneyder Pinilla, implicado en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se pronunció luego de no aceptar los cargos que le imputó la Fiscalía General de la Nación.

“Primero que todo, como siempre lo he manifestado, he estado comprometido con decir la verdad y nada más que la verdad. Como ustedes lo pudieron ver en los hechos, hoy se demuestra que nosotros sí teníamos pruebas, no como decían que no las teníamos”, manifestó Pinilla.

"Hoy se demuestra que nosotros sí teníamos pruebas (...) Voy a hacer la reparación económica y voy a seguir colaborando con la justicia. Espero que me garanticen la vida": Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, al finalizar la audiencia de imputación de cargos.

Además, agregó que “a pesar de que tengo miedo, a pesar de que se sabe que son personas muy poderosas las cuáles se están delatando, voy a seguir adelante con el proceso. Estoy, como todo el mundo los sabe, en una negociación para un principio de oportunidad y solo le pido a los medios de comunicación y a todas las personas en el país, a los damnificados y a mi familia de nuevo que me perdonen por estas actuaciones que hice”.

Por último, Sneyder Pinilla sostuvo que “voy a hacer la reparación económica, como lo he dicho, y voy a seguir colaborando con la justicia. Espero que me garanticen la vida, porque no es fácil el camino que estamos tomando, pero me voy mantener firme para decir la verdad y nada más que la verdad”.

¿Qué cargos le imputaron a Sneyder Pinilla?

Al exdirector de la UNGRD le imputaron los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación agravado, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agravado.

