TRUMP-PETRO
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ
JUAN FELIPE RINCÓN
ROBO EN EL LOUVRE
NACIONAL
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

POLÍTICA
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / "Tenemos que seguir trabajando juntos": Daniel García-Peña sobre relación entre Colombia y EE. UU.

“Tenemos que seguir trabajando juntos”: Daniel García-Peña sobre relación entre Colombia y EE. UU.

El embajador de Colombia en Estados Unidos dijo que se acaba el llamado a consultas y seguirá trabajando para “desescalar esta crisis”. En cuanto al tema arancelario, dijo que McNamara les señaló que es una decisión que compete a Trump.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 21 de oct, 2025
