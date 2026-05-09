"Tenía todas las cualidades para ser buen presidente": Juan Manuel Santos sobre Germán Vargas Lleras

El expresidente Juan Manuel Santos, en entrevista con Noticias Caracol en vivo, expresó su profundo dolor por el fallecimiento de quien fue su ministro y vicepresidente, Germán Vargas Lleras. El político, representante del partido Cambio Radical, murió este viernes 8 de mayo a los 64 años, según confirmó la Fundación Santa Fe de Bogotá.

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La entidad señaló que "lamenta profundamente el fallecimiento del doctor Germán Vargas Lleras, quien durante las últimas semanas se encontraba bajo nuestro cuidado clínico en atención domiciliaria. Esta comunicación se emite de común acuerdo con su familia, a quienes expresamos toda nuestra solidaridad, y acompañamiento en este momento de dolor".



Juan Manuel Santos habla de Germán Vargas Lleras

El expresidente Juan Manuel Santos comentó que "eran muy amigos", y que Germán Vargas Lleras fue un "gran coequipero" durante los ocho años que duró su mandato. "Perdemos a un personaje muy importante. que trabajó durante toda su vida por Colombia, era un gran servidor público, una persona que hizo una labor muy importante como ministro del Interior y de Justicia", aseguró.

Santos también recordó su gestión en los sectores de vivienda e infraestructura. Bajo su liderazgo, se impulsaron las casas gratis y las concesiones de cuarta generación (4G). "Él era una persona muy organizada y era un gran ejecutor. Estaba encima de los funcionarios encargados de producir los resultados. En el programa que lanzamos de las casas gratis, hicimos muchísimas más de las que estaban previstas, precisamente porque Germán organizó el ministerio de forma tal que producía resultados todos los días en materia de infraestructura, fue impresionante".



Añadió que "nosotros estábamos empeñados en que todo se hiciera con transparencia, por encima de la mesa, y Germán creó una serie de mecanismos para que en todas las licitaciones hubiese absoluta y total transparencia para evitar la corrupción".



Santos también indicó que Vargas Lleras, para él, estaba listo para asumir la Presidencia algún día, algo que intentó hace ocho años, en las elecciones de 2018. "Tenía todas las cualidades para ser un buen presidente y, como han dicho muchos, hubiera sido un mucho mejor presidente de la persona que ganó la Presidencia (en 2018)", dijo.

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Uno de los temas más complejos fue la relación de ambos respecto al proceso de paz con las Farc. Aunque al final de la gestión surgieron discrepancias, Santos destacó la manera en la que Vargas Lleras manejó sus reparos."Germán siempre en eso fue muy leal; él no salió a la luz pública a criticar el Gobierno... sus reparos los expresaba por los canales que le correspondía y en privado".

El expresidente, además, ofreció una mirada a la personalidad de Vargas Lleras, a quien describió como un hombre de familia, con gran sentido del humor y un carácter fuerte heredado de su abuelo, el expresidente Carlos Lleras Restrepo. "Sin duda era cascarrabias y yo le tomaba mucho el pelo... pero se le pasaba muy rápido (...) Cuando a alguien no le caía bien, iba y le decía: 'Es que usted no me cae bien'. Tenía carácter, no era de aguas medias", aseguró.

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LAURA VALENTINA MERCADO

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