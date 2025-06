Tras atentado contra Miguel Uribe, denunciarán penalmente al director de la UNP

Víctor Mosquera, abogado del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, anunció que denunciará penalmente al director de la UNP (Unidad Nacional de Protección), Augusto Rodríguez, ya que “durante 2025 hicimos más de 23 solicitudes de reforzamiento de protección. La última se presentó el 5 de junio del presente año”, dos días antes de que un menor de edad disparara contra el senador, que se encuentra en la Fundación Santa Fe bajo pronóstico reservado por un disparo que recibió en la cabeza.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según el representante, “en 2023 la UNP había catalogado al senador Uribe con riesgo extraordinario, pero la UNP en 2024 no tuvo en cuenta que en octubre ya era candidato a la Presidencia y por lo tanto se le deberían mejorar sus condiciones de seguridad. Esto es muy grave, porque tenemos que identificar si fue por omisión que sucedieron estos hechos. Porque desde el 5 de junio de este año se sabía que al candidato había que reforzarle su seguridad, y lo más grave es que simplemente recibía respuestas con un copy paste de todo lo mismo que le habían contestado desde enero de 2025. Contestaban que no representaba un riesgo y que no podían ayudarlo en sus desplazamientos”.

Noticia en desarrollo.