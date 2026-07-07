Gobierno Petro también suspende empalme con el Gobierno electo de Abelardo de la Espriella

En entrevista con Noticias Caracol En vivo, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, designado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, anunció que también ordenó suspender el proceso de empalme con el Gobierno electo de Abelardo de la Espriella. "Estoy dando la instrucción a todos los miembros del Gobierno que tienen programadas mesas sectoriales de trabajo de suspender la realización de estas mesas, a todos los minitros y directores de departamentos administrativos, y preparar la presentación de la información que hay que entregar en el proceso de empalme; esta es una información pública que debe ser presentada a la Nación", afirmó Ávila minutos después de que De la Espriella anuncio la suspensión del empalme (Lea también: Abelardo de la Espriella suspende el proceso de empalme con el Gobierno de Gustavo Petro).

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En una rueda de prensa posterior, desde el Gobierno Petro solicitaron Gregorio Eljach que la Procuraduría acompañe el proceso de empalme como garantía de ambas partes y fortalecer la confianza institucional.

Más temprano, De la Espriella ordenó la suspensión del proceso de empalme con la administración saliente del presidente Gustavo Petro por recientes comentarios del actual mandatario que no reconoce su triunfo en las elecciones del 21 de junio. "Acabo de dar instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo, un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia", manifestó De la Espriella en X.



Según el presidente electo, su deber "es proteger los intereses de la Nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos, nunca legitimar el desastre ni el desconocimiento del orden constitucional". Este mismo martes dará un mensaje a la nación sobre los motivos de su decisión (Siga leyendo: Vicepresidente electo sobre suspensión del empalme con Gobierno Petro: "No detiene nuestro trabajo").



El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, a quien De la Espriella puso al frente del proceso de transición iniciado hace dos semanas, indicó que la suspensión tiene que ver con la insistencia de Petro en no reconocer el resultado electoral. "Casi 13 millones de colombianos eligieron un nuevo rumbo para el país. Nadie tiene derecho a desconocer ese mandato popular ni a poner en duda la legitimidad del presidente electo, Abelardo de la Espriella", manifestó Restrepo también en X.

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Petro endureció recientemente su rechazo al triunfo de De la Espriella, de quien este lunes dijo que "no ganó" y que no reconoce la legitimidad del Gobierno que asumirá el 7 de agosto. En un extenso mensaje publicado en X, Petro reiteró sus denuncias de un supuesto fraude electoral mediante la manipulación de algoritmos durante el escrutinio y aseguró, sin aportar pruebas, que la votación fue alterada para favorecer a De la Espriella, que ganó con más de 12,9 millones de votos.

De la Espriella ha dicho que la transición presidencial no debe ser solo una transferencia de informaciones, sino una auditoría para saber el estado en que Petro le entregará el Gobierno y denunciar los casos de corrupción.

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WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL