Vicky Dávila: “No se trata de izquierda o de derecha, se trata de hacer una política limpia”

La periodista Vicky Dávila es una las precandidatas a las elecciones de 2026 y en Yo Me Creo Presidente habló sobre su propuesta de Gobierno y por qué decidió lanzarse a la política.

Según ella, “como periodista denuncié muchos hechos de corrupción de este gobierno y empecé a preocuparme como ciudadana de lo que podía venir para Colombia” porque, a su parecer, “el Gobierno Petro, sus herederos, son una amenaza para la democracia, para la libertad, el orden, la institucionalidad”.

“Que la izquierda exista. Las democracias tienen alternancias de poder, a mí no me importa eso, me importa la corrupción, y este Gobierno ha demostrado de todas las maneras que es corrupto”, afirmó, diciendo que “cuando uno ve la contienda y ve que tienen una persona acusada como Daniel Quintero, y que lo defienden, y que salieron de un señor como Gustavo Bolívar, que yo no pienso como Gustavo Bolívar, él lo sabe, creo que es un señor con unos principios, tiene unos límites (…) eso qué moral es, qué decencia es”, expresó.



Dávila sostuvo que tomar la decisión de lanzarse a la política “no fue fácil”, pero “el día que yo pensé como ciudadana ‘yo qué gobierno quisiera’, y pensé ‘yo quisiera en el Gobierno a alguien con las manos limpias como yo’, y ese es mi gran capital. Tengo una trayectoria transparente. Yo no soy perfecta, no me las sé todas tampoco, pero puedo hacer el mejor equipo, jamás haría algo manchado por corrupción”.

Insistió que el Gobierno “no se trata de izquierda o de derecha, se trata de hacer una política limpia con las ideas que usted quiera defender porque estamos en una democracia” y “queremos recuperar a Colombia, pero con mínimo de decencia”, añadió.



El poder para qué

“Para servirle a la gente, y eso lo he encontrado en el servicio de periodismo”, dijo Vicky Dávila.



“Para un político es servirle a la gente y transformarle la vida y solucionarle los problemas. Es lo que quiero hacer porque yo no lo necesitaba, me podía haber quedado en el lugar donde estaba, nadie me estaba sacando. Yo pienso en las madres cabeza de hogar, pienso en los jóvenes, pienso en toda la gente que son millones de gente que no se come las tres comidas al día”, así que “hay que atender a los más pobres. Yo salí de ahí y sé lo que es tener un solo par de zapatos, (…) sé lo que es volverse adulto antes de tiempo porque te tocó esa vida”, aseguró la precandidata.

Insistió en que “nunca en la vida hubiera hecho esto si no sintiera que Colombia está en un momento crítico, donde tenemos que recuperar la seguridad, el manejo responsable de la economía, que haya oportunidades para todos, que podamos recuperar el sistema de salud y que tengamos que dar una lucha anticorrupción frontal”.

Por eso, Vicky Dávila dice que, “primero, se necesita tener las manos limpias; segundo, ser incorruptible, uno no puede tranzar con los corruptos, y tener el convencimiento de que sí se puede hacer esa política distinta”.

“Queremos hacer un bloque de búsqueda anticorrupción, queremos hacer cuatro cárceles, queremos hacer un plan de choque que luche contra la impunidad con toda la justicia. Hagamos algo práctico, inteligencia artificial, descongestión de los archivos, metamos a los notarios para que nos ayuden a descongestionar y voluntad política para acabar con esa impunidad” y “que los corruptos sí vayan a la cárcel, paguen las penas completas y que les podamos quitar la plata”, añadió.

Por otro lado, propuso para “las madres cabeza de hogar ayudarlas a que tengan un crédito, un subsidio de Mi Casa Ya y que puedan tener su casita y empleo para que puedan sacar a su familia adelante porque yo lo vi en mi mamá. A un joven no hay que pagarle por no matar, a un joven hay que decirle ‘venga, estudie inteligencia artificial en un año, programación en un año, carreras más rápidas que está demandando el mercado y que el Estado lo ayude a conseguir el primer empleo”.

“No soy de izquierda, se lo puedo decir. Puedo decir que soy de centro derecha”, dijo.

