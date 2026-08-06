Lo que busca Gobierno De la Espriella con la agenda internacional que adelantará antes de posesión

Varias delegaciones internacionales ya han llegado a Cali para asistir a la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia y el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, reveló detalles cruciales de la amplia agenda diplomática que sostiene en la sucursal del cielo para el beneficio de Colombia. (Lea también: Ley seca y otras medidas en Cali por posesión de Abelardo de la Espriella: ¿a qué hora empiezan?)

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“Es muy larga porque la verdad es que tengo buena parte de una serie de visitas o de reuniones bilaterales con vicepresidentes, con cancilleres, con ministros de la presidencia, con delegatarios principales de gobiernos distintos, gobiernos como el de México, El Salvador, Curazao, Perú, Uruguay, Suecia, Alemania, también Corea del Sur, Marruecos, entre otras naciones; también organismos multilaterales y todo eso para construir una agenda bilateral que le permita a Colombia tener oportunidades en beneficio de sus ciudadanos” y "recuperar el rumbo del país", explicó el alto funcionario.

“El presidente electo Abelardo de la Espriella tendrá otras reuniones bilaterales con jefes de Estado en una demostración de que es en este relacionamiento internacional también como construimos un mejor país. Colombia retoma de nuevo el rumbo de las relaciones internacionales, relaciones productivas para el país, relaciones que le permitan, por ejemplo, mejorar su agenda en materia de seguridad, de cooperación internacional, de ciencia, de tecnología, de innovación y también profundizar en el comercio internacional y en las oportunidades de inversión tanto en Colombia como en otros países”, enfatizó el vicepresidente electo, añadiendo que la administración entrante contará con el respaldo total del primer socio comercial y de inversión del país”, añadió Restrepo.



Diálogos con Estados Unidos

Uno de los puntos más esperados de la jornada es la llegada de la delegación de los Estados Unidos, compuesta por nueve representantes especializados en la lucha contra el narcotráfico. Restrepo confirmó que las reuniones bilaterales con este grupo clave se llevarán a cabo en el transcurso del 7 de agosto y el encuentro “significa que la apuesta del presidente electo Abelardo de la Espriella, que fue una de las más importantes en la plataforma de campaña, que es la seguridad de nuestro país, recuperar el rumbo de Colombia en materia de seguridad, pues es una prioridad y contará con el respaldo del primer socio de Colombia comercial y de inversión que son los Estados Unidos de América”.



“La apuesta del presidente electo, Abelardo de la Espriella, es una apuesta por el crecimiento. A través del crecimiento también Colombia va a generar más oportunidades para la gente”, aseveró. (Lea también: Gobierno electo habla de delegaciones europeas que no estarán en posesión de De la Espriella)



La crisis de la "olla empeñada" que deja el gobierno saliente, según Restrepo

A pesar de las expectativas diplomáticas, el panorama fiscal que hereda el nuevo gobierno es alarmante. José Manuel Restrepo hizo eco de las graves advertencias formuladas por el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, quien hizo un vehemente llamado por el preocupante déficit fiscal y la necesidad de aplicar un severo recorte fiscal en el presupuesto de la nación.



El diagnóstico del vicepresidente electo sobre el estado financiero heredado de la administración saliente de Gustavo Petro fue implacable: "Hay una enorme preocupación porque el gobierno saliente deja un déficit cercano al 8 % del PIB. Es una locura, el más alto en la historia de Colombia, pero además con el nivel más alto en la historia de Colombia de la deuda pública".

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Restrepo empleó una metáfora contundente para describir la gravedad de la situación, superando la conocida expresión de recibir una "olla raspada": "El escenario del Gobierno Petro saliente es un escenario de un gobierno que no solamente dejó la olla raspada, sino que además no dejó la olla y la dejó empeñada. Se llevó la olla y la dejó empeñada".

Según las cifras expuestas por el gobierno entrante, más del 50 % de la fuente del crecimiento reciente del país ha provenido del exceso fiscal y el aumento desmedido de la deuda pública. Adicionalmente, el indicador de la inversión privada en relación con el PIB registra actualmente "el peor dato en más de cuatro décadas en la historia de Colombia", de acuerdo con el vicepresidente electo, quien señaló que para corregir este rumbo, se controlará el "derroche monumental" mediante un estricto ajuste en el gasto excesivo.

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Frente a la crisis, la fórmula del nuevo gobierno no se limitará al recorte, sino que apostará decididamente por la reactivación de la economía y el crecimiento como motores de bienestar social. "A través del crecimiento también Colombia va a generar más oportunidades para la gente", recalcó Restrepo, quien agregó que "lo más importante es que ya arrancó la Patria Milagro, y la Patria Milagro es recuperar el orden, es recuperar la buena gerencia pública, es recuperar las relaciones internacionales, es recuperar el buen manejo, la macroprudencia en el manejo fiscal macroeconómico".

Restrepo fue enfático en que la prioridad del nuevo gabinete será dar respuesta directa y efectiva a las necesidades más urgentes de los sectores más vulnerables de la población colombiana, marcando una distancia definitiva de la retórica previa: "Tenemos que dejar el bla bla bla, la charlatanería, y tenemos que actuar en ejecución. Ese es el compromiso".

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