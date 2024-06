"Vuelvan al colegio", dice Petro a quienes afirman que presentará constituyente en la ONU

El presidente Gustavo Petro manifestó por medio de su cuenta de X que él no va a pedirle al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que avale una constituyente en Colombia. "Dejen de mentir", recalcó.

El mandatario dijo que “el poder constituyente es exclusivamente del pueblo colombiano, de nadie más”.

Además, el jefe de Estado les dijo a quienes afirman que él va a pedir que le avalen la constituyente en la ONU que “vuelvan a sus estudios de colegio. La soberanía popular es la base de la soberanía de la nación”.

Dejen de decir mentiras. Yo no voy a pedirle al consejo de seguridad que avale una constituyente colombiana .



El poder constituyente es exclusivamente del pueblo colombiano, de nadie más.



Vuelvan a sus estudios de colegio: la soberanía popular es la base de la soberanía de la… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 6, 2024

Esto se da en medio de la polémica protagonizada por el presidente Gustavo Petro y el exmandatario Juan Manuel Santos, quien envió una carta al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, donde afirma que el acuerdo de paz firmado con las extintas FARC no se puede usar para convocar a una constituyente.

El expresidente Santos dijo en Noticias Caracol Ahora que, si el jefe de Estado llama a una Asamblea Nacional Constituyente por vías no establecidas por la ley, se violaría la Constitución y las Fuerzas Militares tendrían que intervenir: “Eso es tan sencillo como que cualquier ciudadano está obligado a cumplir con las leyes. Las Fuerzas Armadas están obligadas a defender y respetar la Constitución. Lo que estoy diciendo es que si utiliza a las FF. MM. para hacer algo ilegal, las Fuerzas Militares están obligadas a no seguir esas órdenes”.

Además, indicó que en una decisión así el presidente Gustavo Petro “se quedaría solo porque él mismo juró respetar la Constitución y ahí estaría rompiendo su juramento”.

Juan Manuel Santos también se refirió a Álvaro Leyva

La polémica no solo es con el presidente Petro sino con el excanciller Álvaro Leyva, que desde su cuenta de X dijo que Juan Manuel Santos “aún no entiende bien qué firmó”, que “olvida que no firmó a nombre propio sino de un Estado que él ya no representa”, y que “quiere minarle la visita a Gustavo Petro al Consejo de Seguridad”.

Con respecto a lo dicho por el excanciller, el expresidente Santos expresó que “yo no voy a ponerme a discutir con el doctor Álvaro Leyva, que tiene unas tesis cada vez más extrañas, como por ejemplo que el Consejo de Seguridad puede emitir resoluciones que están por encima de la Constitución colombiana. ¿A quién se le ocurre que eso es posible? Y ahora está diciendo que hay una declaración unilateral de Estado con la que el presidente Petro está obligado a convocar una constituyente”.

Juan Manuel Santos hizo un llamado a que se terminen las discusiones por una constituyente en Colombia: “Respetemos la Constitución y dediquémonos todos a tratar de resolver los problemas que están aquejando al país. Mire que el Cauca está incendiado, mire lo que está pasando con la salud, con la corrupción, con la economía. Dedíquese el Gobierno a resolverle los problemas a la ciudadanía, no a echar globos para confundir la gente interna y externamente”.

Gustavo Petro habló sobre la reelección presidencial

Por su parte, el presidente Gustavo Petro se refirió a los expresidentes que afirman que él usaría una constituyente para reelegirse.

“Para hacer entender ese mensaje a la gente y para hacer comprender ese mensaje a la gente y llevar a la gente a la imposibilidad del cambio, entonces dicen que es que yo quiero reelegirme. Ellos sí se reeligieron. Los que me critican se reeligieron, yo no quiero reelegirme, ni creo que una constituyente es el instrumento adecuado aún, pero no niego esa posibilidad en un futuro”, manifestó el mandatario.

