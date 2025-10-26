En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
IVÁN CEPEDA
LISTA CLINTON
HURACÁN MELISSA
NATIONAL GEOGRAPHIC
COLOMBIA FEMENINA
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Walter Rodríguez 'Wally', entre los más votados en la consulta del Pacto Histórico para Senado

Walter Rodríguez 'Wally', entre los más votados en la consulta del Pacto Histórico para Senado

Con más de 145.000 votos, el candidato Walter Rodríguez encabezó la lista junto con el senador Wilson Arias, quien superó los 160.000 sufragios.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 26 de oct, 2025
Comparta en:
Walter Rodríguez 'Wally', entre los más votados en la consulta del Pacto Histórico para Senado
Walter Rodríguez, creador de contenido de control político en redes sociales y candidato al Senado de la República -
Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad