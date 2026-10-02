Adres prestaría el dinero para pagar deudas de las EPS: ¿cómo funcionaría el mecanismo?

El Ministerio de Salud publicó un borrador de decreto como parte del plan de choque para enfrentar la crisis del sistema. El documento plantea una línea de crédito con recursos de la Adres para que las EPS puedan pagar las deudas pendientes por medicamentos y procedimientos. Ya el presidente Abelardo de la Espriella había explicado en su alocución del pasado 27 de septiembre cómo planea su gobierno que se avance con esta medida.



De acuerdo con el jefe de Estado, “entre enero y julio de este año, la Superintendencia de Salud recibió 1.220.142 reclamos, 5.755 quejas diarias, el 92 % por barreras de acceso. Eso no es un sistema, eso es un abandono con formulario, un abandono legalizado. Identificamos 1.069.196 usuarios con medicamentos o procedimientos pendientes, más de 700.000 esperando un medicamento, más de 300.000 esperando un procedimiento. Estamos hablando de un paciente con cáncer, trasplantes, enfermedades huérfanas, VIH, enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares, renales, EPOC, asma, salud mental y mujeres gestantes”. Por eso, dijo, se hará un “seguimiento paciente por paciente, desde que se identifica la necesidad hasta que se verifica que el medicamento se entregó o que el procedimiento médico se realizó. Estamos en el paso a paso, resolviéndole a la gente para que tenga salud”.



Así funcionará el mecanismo para saldar deudas de las EPS

El borrador del decreto contempla que los recursos vayan a los hospitales, clínicas y proveedores a los que las EPS les adeudan por servicios de salud, entre el 1 de enero y 20 de septiembre de 2026. El dinero se entregaría directamente a los prestadores y proveedores que tengan facturas pendientes, siempre que estas obligaciones hayan sido previamente identificadas y validadas con las entidades. (Lea también: Gobierno nacional anuncia un "plan de choque en salud" para atender demoras en citas y medicamentos)

Una vez la Adres haga el pago, las EPS le deberán el monto a la entidad y contarán con un periodo de gracia de 12 meses y una prórroga de otros 12 meses para saldar lo prestado por la entidad, con una tasa de interés equivalente al IPC. La Adres podrá descontar las cuotas de los recursos que posteriormente debe girar a las entidades de la unidad de pago por capitación (UPC). (Lea también: Ministra de Salud anuncia que UPC tendrá un aumento cercano al 12 o 13% para 2027)

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Así lo señaló el presidente en su alocución: “Activamos un mecanismo extraordinario de compra de cartera a través de la Adres. Cero interés y un año de gracia con giro directo a prestadores y proveedores de la red. No es un cheque en blanco para las EPS. No vamos a pagar dos veces. No vamos a reconocer lo que ya se pagó. La plata entra para destrabar la atención represada, no para que hagan fechorías, no para que se pierda la plata, no lo voy a permitir”.



Y le hizo una exigencia a la ministra de Salud: “Cada semana quiero número de entregas, no número de reuniones. ¿Cuántos medicamentos salieron, señora ministra? ¿Cuántos procedimientos se realizaron? ¿En qué departamentos se está cumpliendo el plan y en cuáles departamentos la cosa está enredada o se está dilatando? Porque un plan de choque que no llega al paciente es otro anuncio más y este gobierno no está para anuncios”, recalcando que “eso es el plan de choque. No es una reforma abstracta. Es convertir un pendiente, una necesidad, en una atención real, porque a la gente hay que resolverle, hay que ayudarla, hay que responderle”.



POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL