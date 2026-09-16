Ministra de Salud anuncia que UPC tendrá un aumento cercano al 12 o 13% para 2027

Ante el difícil panorama del sistema de salud en Colombia, la ministra de Salud, Ana María Vesga, anunció que el UPC (unidad de pago por capitación) sería cercano al 12 o 13 % para el año 2027, en medio de una reunión que sostuvo con el presidente del Senado, Honorio Henríquez. El UPC actual está en 9,03 % para el régimen contributivo y en 16,49 % para el subsidiado.



Sin embargo, la ministra advirtió que hay un faltante de 13,9 billones de pesos para sostener el sistema en 2027, adicionales a los 77 billones de pesos asignados en el presupuesto. Además, hay una deuda superior a 55 billones de pesos en el caso de las clínicas y hospitales, con un déficit de la UPC estimado en el -28 %.

#LoÚltimo | La ministra de Salud anunció que el incremento de la UPC en Colombia será cercano al 13%. Vea los detalles



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Por otro lado, Vesga aseguró que “solamente entre el 1 y 6 de agosto, el Ministerio de Salud firmó resoluciones por 560.000 millones de pesos sin respaldo presupuestal, que se fueron a los territorios a donde había votaciones a favor de ellos. Y ese fue el modus operandi de un Gobierno que politizó la salud y que la utilizó de caja menor para ganar las elecciones”.

Frente al tema de la de los impactos por el terremoto del pasado 10 de agosto, la ministra precisó que el terremoto dejó 440 instituciones de salud en 11 departamentos afectadas, de las cuales 150 están priorizadas y 19 quedaron en pérdida total. El valor para la reconstrucción está estimado en 1,9 billones de pesos.



La respuesta del Senado ante el déficit presupuestal del sistema de salud

Tras conocer estas cifras, el presidente del Senado y la bancada del Centro Democrático se comprometieron en adelantar una proposición en los debates del presupuesto, tanto en las comisiones económicas como en las plenarias, para conseguir esos 13,9 billones de pesos faltantes y así garantizar los recursos para el sistema de salud en 2027. “Nosotros insistimos solicitando que ajustaran la UPC, y a ustedes les han dejado un chicharrón”, le expresó a la ministra, añadiendo que persisten los problemas por “demoras en las citas, los especialistas, el procedimiento, el diagnóstico de los tratamientos, la entrega de los medicamentos”, recordando que en 2025, las tutelas pasaron a 378 mil y las quejas a 1,8 millones.



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