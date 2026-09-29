EPS Sanitas cambia la entrega de medicamentos en Bogotá: fechas clave y nuevos puntos

La EPS Sanitas anunció cambios en la red encargada de entregar medicamentos a sus afiliados en Bogotá. La modificación se realizará de manera escalonada y contempla diferentes fechas dependiendo del tipo de medicamento que recibe cada usuario. El primer cambio se producirá el 1 de octubre de 2026, cuando Colsubsidio comenzará a encargarse de la entrega de los medicamentos no incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (no PBS) que hasta ahora eran suministrados por Audifarma en la capital.

Posteriormente, el 1 de noviembre de 2026, se producirá otro cambio en la red de dispensación. Desde esa fecha, Colsubsidio asumirá la entrega de los medicamentos que actualmente son proporcionados por Cruz Verde a los usuarios de EPS Sanitas en Bogotá. La modificación se conoce después de que Cruz Verde informara en abril de este año que no continuaría con el convenio de dispensación que tenía con la EPS. Por tanto, el contrato entre las dos entidades estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2026, cambio que había sido anunciado por la compañía con seis meses de anticipación.



¿Cuándo cambia la entrega de medicamentos de EPS Sanitas en Bogotá?

El cambio tendrá dos fechas principales para los usuarios de la capital. Desde el 1 de octubre, Colsubsidio asumirá la entrega de medicamentos no PBS que anteriormente eran suministrados por Audifarma. En el caso de los medicamentos que actualmente entrega Cruz Verde, el cambio comenzará el 1 de noviembre. Desde ese día, los afiliados deberán acudir al nuevo punto de dispensación que les sea asignado.

Por ahora, EPS Sanitas indicó que la información sobre los gestores y puntos correspondientes a cada usuario será comunicada directamente mediante sus canales oficiales. La EPS habilitó además un espacio especial sobre medicamentos en su página web, donde los afiliados podrán revisar los cambios en la red de dispensación, consultar preguntas frecuentes y conocer información relacionada con los nuevos puntos. "Recuerde mantenerse atento a la información que le remita la EPS Sanitas a través de sus canales oficiales para conocer todos los detalles de este cambio", indicó la entidad.



¿Qué deben llevar los afiliados a la nueva farmacia?

Para reclamar los medicamentos en el nuevo punto asignado, los usuarios deberán presentar su documento de identidad, la fórmula médica en físico y el número de autorización, cuando el medicamento requiera este trámite. No será necesario llevar la autorización impresa. De acuerdo con la información entregada por EPS Sanitas, basta con presentar el número de autorización junto con los demás documentos requeridos. Si el medicamento está sujeto al pago de cuota moderadora o copago, el usuario también deberá llevar el valor correspondiente.



Además, EPS Sanitas señaló en su página web que los afiliados no tendrán que realizar un trámite adicional para obtener nuevas autorizaciones por el cambio de gestor farmacéutico. La EPS informó que las autorizaciones serán actualizadas de manera automática en el sistema y los nuevos números de autorización serán enviados a los usuarios mediante mensaje de texto o correo electrónico, cuando corresponda. Por esta razón, el cambio de farmacia no implica que el afiliado tenga que solicitar una nueva cita médica únicamente para obtener nuevamente una autorización.



¿Habrá turnos virtuales en las nuevas farmacias?

Por ahora, EPS Sanitas informó que no tendrá disponible el servicio de agendamiento de turnos virtuales en los nuevos puntos de dispensación. La entidad señaló que, si alguna de las nuevas farmacias habilita esta alternativa, la información será publicada posteriormente en la sección de Medicamentos de su página web. Esto significa que, para el inicio de la transición, los usuarios deberán consultar las condiciones de atención del punto que les sea asignado. Los afiliados podrán conocer el punto al que deberán acudir a través de diferentes canales de información de EPS Sanitas.



"Te enviaremos la información de tu nueva farmacia por correo electrónico o mensaje de texto. También puedes consultarla en la sección de Medicamentos de nuestra página web www.epssanitas.com o en el inicio de tus interacciones con Ana María, nuestro asistente virtual en WhatsApp (+57 320 2550525)", agregó la EPS Sanitas.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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