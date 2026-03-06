Advierten de graves riesgos para la salud por hacer baños de hielo virales en redes sociales

Los baños de hielo se han popularizado en redes sociales recientemente. Los especialistas advierten sobre los riesgos de esta práctica, ya que someterse a cambios tan bruscos de temperatura en los baños de hielo o inmersión en agua fría tiene consecuencias, en especial para el sistema cardiovascular y aún más si hay condiciones cardíacas diagnosticadas y no diagnosticadas.

Algunos atletas de élite emplean los baños de hielo para ciertas situaciones bajo protocolos muy definidos, pero eso no significa que cualquiera pueda hacerlo. Los baños de hielo son una práctica que se promueve con bastante frecuencia en redes sociales por sus supuestos beneficios, pero poco se advierte sobre los riesgos. "Estamos definitivamente ante una moda. No hay ningún estudio serio a nivel cardiovascular que demuestre que esto mejora de alguna manera una falla cardíaca, arritmias en el corazón, valvulopatías... No hay un impacto demostrado sobre una enfermedad cardiovascular de este tipo de intervenciones", explicó Stephany Luna Pisciotti, médica cardióloga de LaCardio, en diálogo para Noticias Caracol. (Lea: "Reto del acetaminofén", peligroso desafío viral que están haciendo jóvenes y que puede ser fatal).



Es precisamente el sistema cardiovascular el que más se puede ver afectado por esta práctica viral en redes sociales. "Sumergirse en una tina de hielo, especialmente el umbral que se ha visto que son menos de 15 grados centígrados, hace que aumente la frecuencia cardíaca como un primer impacto sobre todo si la inmersión es súbita. Además hay constricción de los vasos periféricos que hace que pueda aumentar la tensión arterial. Si la cara específicamente está comprometida, o sea si es una inmersión completa, hay también una respuesta contraria, como un estímulo nervioso contrario, que hace que el corazón baje su frecuencia cardíaca. Esa contradicción pueden generar arritmias", agregó Luna Pisciotti.



El peligro puede ser mayor para personas que ya tengan condiciones cardiovasculares de base como falla cardíaca o antecedentes de infartos del corazón así estén bien controlados. "En las personas sanas los efectos van a ser transitorios, sin embargo, no estamos protegidos porque no sabemos si hay predisposiciones genéticas o hay alguna alteración cardíaca que no conozcamos en el momento de hacer la inmersión. Ese va a ser el momento en el que veremos desencadenadas una serie de problemas incluyendo hipertensión y arritmias", enfatizó la médica experta.

¿Por qué los atletas de alto rendimiento hacen baños de hielo?

Los expertos hacen la salvedad de no confundir los baños de hielo cuando vea que es realizado por atletas de alto rendimiento. "Es un poquito diferente en los deportistas de alto rendimiento, primero porque están muy estudiados cardiovascularmente", aseguró Luna Pisciotti. Los atletas y los expertos que trabajan con ellos saben emplear este método, lo hacen en ambientes controlados y después de un ejercicio intenso máximo. La médica dice que esa inmersión profesional se hace cuando "hay grandes cantidades de inflamación y de hormonas de estrés circulando en su cuerpo" en comparación "a una persona que no sabe que tiene de base, nunca se ha preparado para esto y es un cuerpo que no está acostumbrado a estos cambios".

La médica es enfática en decir que "no se puede comparar lo que hace un deportista de alto rendimiento con lo que hace una persona del común". Los expertos recuerdan que no son solo efectos en el sistema cardiovascular, sino también en la piel, por ejemplo quemaduras, dificultades en la respiración e incluso complicaciones en el sistema nervioso. El riesgo de hipotermia también es otro factor que podría ser en extremo riesgoso.

