¿Cómo saber si sufre de ansiedad? Claves para que identifique si necesita ayuda profesional

El ser humano tiene varias emociones, entre ellas la ansiedad, que “nos sirve para alertarnos y es una forma como el cuerpo nos muestra que tenemos que estar pendientes de algo, que hay alguna situación hacia la cual tenemos que estar pendientes o prepararnos para poder actuar”, explica el doctor Diego Vargas, quien es psiquiatra, jefe de educación de la Clínica Monserrat y vicepresidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría.

El experto habló con la doctora Fernanda Hernández en ‘Conscientemente’, de Noticias Caracol, sobre cuándo esta emoción puede transformarse en un trastorno o una enfermedad.

El médico recalca que “los trastornos de ansiedad no distinguen raza, género, edades, estrato socioeconómico, nivel educativo, edad, etcétera. Por lo tanto, lo puede tener un chiquitín de 7 años, 8 años, como una persona de 70, 80 años, y puede aparecer en cualquier momento de la vida”.



También asegura que tener un trastorno de ansiedad “no es una moda, es una sensación incómoda, molesta que tienen las personas, pero que además este tipo de creencias llevan a que las personas no busquen ayuda o que minimicen lo que están lo que están sintiendo y que consideren que esto no es necesario hablarlo, que se puede solucionar solo, que pueden solas, que esto se soluciona con fuerza de voluntad y no es así”



¿Cómo identificar que la ansiedad está afectando su día a día?

“Es bueno diferenciar entre emociones positivas y negativas”, señala el doctor Vargas.

Si no se identifican las señales de que la ansiedad se está convirtiendo en un trastorno puede llegar a tener “una intensidad tan alta que llega a ser incapacitante, incómoda y molesta, que llega a ser muy difícil de manejar, que llega a ser además totalmente invasiva e impide la realización de las actividades frecuentes. Es como tener una alarma totalmente activa”.

“Lo que lleva a la ansiedad es imaginar escenarios catastróficos, en agrandar mucho más eso que nosotros sentimos y cuando lo contrastamos con la realidad decimos ‘bueno, esto en realidad no era tan así’”, enfatiza.

Entre las señales de alarma está:



Síntomas físicos

El experto recalca que “hay muchas personas que tienen pensamientos que les preocupan mucho y es como tener una bomba. A medida que va pasando y se van acumulando estos este tipo de pensamientos, la bomba va creciendo, va creciendo, va creciendo, en algún momento va a estallar y posiblemente las personas han escuchado o les ha pasado que personas que no hablan, que no lo manifiestan y de un momento a otro resultan con un tic o un movimiento en el ojo que es totalmente incontrolable, que empiezan a llorar de una manera descontrolada e inexplicable, empiezan a considerar que tienen taquicardia, que les empieza a latir el corazón muy fuerte, sensación de presión en el pecho, dolor de estómago”.



Síntomas mentales y sociales

A “una persona que está todo el tiempo en su casa realizando las labores diarias (…) le impide cocinar, lavar, estar pendiente de los chicos o salir a trabajar, salir a la calle y esto invade completamente el cuerpo y la mente de la persona, y le impide realizar las actividades”, dice el psiquiatra Vargas.

También “lleva a que en la persona se afecten sus actividades académicas, sus actividades laborales” y puede empezar “a experimentar otro tipo de emociones, quizás combinado con irritabilidad, con ganas de llorar constantes”, agrega.

Otras señales de un trastorno de ansiedad, indica el experto, son que “se altere el sueño, que no pueda dormir bien, que no coma de la misma manera, que empiece a aislarse o que, por el contrario, ya no tenga como ese contacto con sus actividades cotidianas, con amigos, compañeros, con la pareja de la misma forma, sino que esto poco a poco empiece a alterarse”.

“Cuando la persona ya empieza a ver que esto definitivamente genera una alteración tal que no puede realizar sus actividades como habitualmente lo realiza, es importante alzar la mano y decir ‘tengo que buscar ayuda de un profesional’. Estamos hablando de un médico, estamos hablando de un psicólogo que puede realizar esa orientación y esa valoración en torno a lo que está pasando. Un mensaje clave con algo que se ha mencionado: es importante buscar ayuda, pero saber dónde y cómo buscar la ayuda”.

Una de las claves para empezar a tratar la ansiedad, explica el doctor Vargas, es dejar “de luchar con esa emoción, porque es como tener un león o un oso gigante, como lo relatan algunas personas, y es intentar luchar contra eso, entender qué es lo que me lleva a sentir eso y qué es lo que estoy sintiendo”.

