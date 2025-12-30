Nueva EPS anuncia las empresas que dispensarán los medicamentos en varias ciudades de Colombia

Colsubsidio anunció que dejará de dispensar los medicamentos para los afiliados de la Nueva EPS, por lo que esta entidad promotora de salud anunció los cambios que tendrá con el objetivo de garantizar de la entrega de medicamentos.

Por un lado, la Nueva EPS señaló que tras la decisión de Colsubsidio de dejar de dispensar medicamentos en los territorios del país en los que tenía contrato, la entidad activó de manera inmediata un plan de contingencia para garantizar la continuidad en la entrega de medicamentos, a través de los gestores Cafam, Medic, Discolmets, Audifarma, Farmedicall y Tododrogas.



Estos operadores, según Nueva Eps, garantizarán la entrega en los 11 departamentos del país en los cuales Colsubsidio tenía asignados 1.642.000 afiliados. Entre los territorios destacan Cundinamarca, Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Quindío, Huila, Tolima, Boyacá, entre otros.



“Este proceso, además de atender de manera inmediata las afectaciones presentadas, busca fortalecer el sistema farmacéutico para hacerlo más sostenible y resiliente y no depender de un solo gestor, garantizando un acceso oportuno, continuo y equitativo a los medicamentos, como parte del compromiso permanente de Nueva EPS con la salud de sus usuarios”, detalló la entidad en un comunicado.

Para Nueva EPS, esta nueva red estará acoplándose para garantizar una entrega oportuna y sin impacto. “Lo importante será superar las dificultades que esta situación haya podido generar en el menor tiempo posible mientras se consolida el nuevo esquema de dispensación de medicamentos”, añadieron.



Así operarán los nuevos gestores de medicamentos

Cundinamarca; Cafam/ Medic

Quindío: Medic

Huila: Discolmets

Boyaca: Discolmets

Caquetá: Farmedicall

Casanare: Discolmets

Antioquia: Tododrogas/Medic

Bogotá: Cafam / Audifarma

Tolima: Medic

Valle del Cauca: Medic

Meta: Discolmets

Alerta por situación de Nueva EPS

Asocapitales ha alertado que la crisis de la Nueva EPS ha escalado “hasta convertirse en un problema estructural” que afecta la garantía del derecho fundamental a la salud en Colombia. En un informe detallaron un deterioro acelerado del sistema y demandan acciones inmediatas y verificables por parte del Gobierno Nacional.

Según Asocapitales, la Nueva EPS, con más de 11,7 millones de afiliados, acumula deudas superiores a 21 billones de pesos, cifra sin precedentes en el sistema de salud colombiano. “Esta situación ha generado la ruptura de su red de prestadores, retrasos masivos en la entrega de medicamentos y en la asignación de citas, así como una incapacidad evidente para garantizar la atención oportuna”, detallaron.

Por la delicada situación, las capitales exigieron soluciones para proteger la salud de más de 11 millones de afiliados afectados. “El futuro inmediato del sistema dependerá de la capacidad del Gobierno Nacional para implementar decisiones basadas en evidencia, garantizar la trazabilidad de los recursos y restablecer la continuidad de los servicios esenciales”, indicaron.

