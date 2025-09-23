En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
B-KING Y REGIO CLOWN
PETRO EN LA ONU
ESTADOS UNIDOS
AGUAS PROFUNDAS
DT DE SANTA FE
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección SALUD Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / SALUD  / ¿Cuándo es normal tener ansiedad? Tenga en cuenta estos consejos para saber cómo manejarla

¿Cuándo es normal tener ansiedad? Tenga en cuenta estos consejos para saber cómo manejarla

Aunque todos sienten ansiedad en algún momento de su vida, no siempre saben cómo identificarla ni cuándo pedir ayuda. ¿Cuándo se convierte en un trastorno? Le contamos.

Por: Doctora Fernanda Hernández
Actualizado: 23 de sept, 2025
Comparta en:
Editado por: Valentina Gómez Gómez
Thumbnail

Publicidad

Publicidad

Publicidad