POLÍTICA  / Gobierno nacional prepara decreto para eliminar prima de servicios que reciben los congresistas

Gobierno nacional prepara decreto para eliminar prima de servicios que reciben los congresistas

Se trata de una prima de servicios que se estableció durante el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, a través del decreto 2170 de 2013, y que se les paga mensualmente a los miembros del Legislativo.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 30 de dic, 2025
