Dueño de Arana Shop se pronunció tras alerta del Invima sobre su jabón facial: esto dijo

Luego de que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) advirtiera sobre la comercialización del jabón facial de Arana Shop por su venta irregular, el dueño de la empresa, conocido en redes sociales como Jesús Arana, emitió un comunicado en el que explicó su versión de los hechos. Mientras tanto, el Invima recomendó suspender de inmediato el uso del producto y abstenerse de adquirirlo.

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La entidad informó que el caso quedó registrado bajo la identificación interna C-A-26-07-55 y explicó que la alerta fue emitida después de recibir denuncias ciudadanas y realizar actividades de inspección y vigilancia relacionadas con este producto. De acuerdo con el reporte oficial, el jabón se promociona y vende principalmente a través de las redes sociales de un influencer colombiano y "su comercialización en el territorio nacional es ilegal al tratarse de un producto fraudulento".

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Arana Shop se pronunció tras la alerta emitida por el Invima

La empresa Arana Shop SAS publicó un comunicado oficial después de que el Invima emitiera una alerta sanitaria relacionada con su jabón facial, un producto que se ha popularizado a través de redes sociales y que, según la autoridad, actualmente no cuenta con una Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) vigente, "por lo que su comercialización en el territorio nacional es ilegal al tratarse de un producto fraudulento".



En el documento, la compañía afirmó que tuvo conocimiento de la decisión del Invima y envió un mensaje dirigido a sus clientes, distribuidores y aliados comerciales. Allí sostuvo que la situación corresponde al estado administrativo de la Notificación Sanitaria Obligatoria: "Queremos transmitir un mensaje de tranquilidad a todos nuestros consumidores. Desde nuestros inicios hemos trabajado con el compromiso de ofrecer los mejores productos", señaló la empresa en el comunicado.



Asimismo, explicó que el proceso de renovación y actualización de la NSO "ya se encuentra radicado y siendo gestionado por nuestra compañia ante las autoridades competentes, con el fin de dar cumplimiento a todos los requisitos legales vigentes". De acuerdo con Arana Shop, mientras ese procedimiento concluye continuará atendiendo los requerimientos de las autoridades sanitarias y colaborará con el Invima durante el desarrollo del proceso.



¿Por qué el Invima emitió la alerta sobre el jabón facial de Arana Shop?

La respuesta de la compañía se conoció pocas horas después de que el Invima informara que el jabón facial identificado bajo la marca Arana Shop está siendo comercializado sin una Notificación Sanitaria Obligatoria vigente. Según explicó la entidad, el código sanitario asociado al producto fue cancelado el 13 de enero de 2026. Como consecuencia de esa decisión administrativa, el jabón facial no puede venderse legalmente en Colombia mientras no cuente con una autorización vigente.

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La entidad señaló también que el producto facial continúa siendo promocionado, principalmente, a través de redes sociales de un influencer colombiano y recordó que su comercialización bajo esas condiciones es considerada ilegal. "Tenga en cuenta que muchos de estos productos fraudulentos se pueden comercializar en sitios web u otros medios", indicó la entidad.

Como parte de la alerta sanitaria, el Invima pidió a las personas que actualmente utilizan el jabón facial de Arana Shop dejar de usarlo de manera inmediata hasta que la situación administrativa del producto sea aclarada. Además, advirtió que tampoco existe certeza sobre el origen de las materias primas utilizadas, las condiciones de fabricación, el almacenamiento o el transporte, factores que pueden influir en la seguridad del consumidor.



¿Cómo consultar el registro sanitario de un producto en Colombia?

El Invima emite alertas y comunicados continuamente sobre los riesgos que tienen los productos fraudulentos, indicando el peligro que representan para la salud de los consumidores. Para verificar el número de registro sanitario de un producto antes de utilizarlo puede seguir los siguientes pasos:



Ubique el número de registro sanitario en el producto, deber estar visible. A menudo acortado como "Reg. San. INVIMA"

Ingrese al enlace oficial del Invima: https://www.invima.gov.co/consulta-registros-sanitarios

Puede seleccionar la opción de "Consulta básica" e iniciar la búsqueda con el número de registro, incluyendo las letras que tenga, o incluso buscarlo por nombre

e iniciar la búsqueda con el número de registro, incluyendo las letras que tenga, o incluso buscarlo por nombre También está la opción de "Consulta avanzada", en la que puede seleccionar el tipo de producto (medicamento, suplemento dietario, etc.) y realizando la búsqueda por nombre de producto, registro sanitario o principio activo.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co