Invima lanza alerta por jabón facial que vende influencer en redes: piden suspender su uso

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) advirtió a consumidores sobre la comercialización irregular del reconocido Jabón Facial marca Arana Shop, un producto cosmético viral en redes que, de acuerdo con la entidad, actualmente no cuenta con una Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) vigente, requisito indispensable para su venta legal en Colombia.

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La entidad informó que el caso quedó registrado bajo la identificación interna C-A-26-07-55 y explicó que la alerta fue emitida después de recibir denuncias ciudadanas y realizar actividades de inspección y vigilancia relacionadas con este producto. De acuerdo con el reporte oficial, el jabón se promociona y vende principalmente a través de las redes sociales de un influencer colombiano y "su comercialización en el territorio nacional es ilegal al tratarse de un producto fraudulento".



¿Por qué el Invima lanzó alerta sobre jabón viral de Arana Shop?

Según explicó el Invima, el producto se encuentra identificado con un código que fue cancelado el 13 de enero de 2026. Como consecuencia de esa cancelación, el jabón facial no puede ser comercializado legalmente en el país y cualquier distribución o venta bajo esas condiciones corresponde a un producto considerado fraudulento. "Tenga en cuenta que muchos de estos productos fraudulentos se pueden comercializar en sitios web u otros medios", indicó la entidad.

El organismo recordó que "los productos cosméticos sin Notificación Sanitaria Obligatoria ponen en riesgo la salud de quienes los utilizan, debido a que no existen garantías sobre su calidad, seguridad y eficacia, ni cumplimiento de los requisitos normativos establecidos, en lo referente a composición, origen, condiciones de fabricación y almacenamiento". Al no disponer de una NSO válida, el Invima señaló que no existen garantías suficientes sobre las condiciones bajo las cuales fue elaborado el producto.



Además, advirtió que tampoco existe certeza sobre el origen de las materias primas utilizadas, las condiciones de fabricación, el almacenamiento o el transporte, factores que pueden influir en la seguridad del consumidor.



¿Qué deben hacer quienes compraron el jabón facial?

El Invima hizo un llamado a las personas que actualmente estén utilizando el jabón facial de Arana Shop para que suspendan su uso de manera inmediata. Asimismo, invitó a los consumidores a reportar cualquier establecimiento, página web o persona que continúe ofreciendo este producto, con el fin de facilitar las acciones de inspección y control por parte de las autoridades sanitarias.



El Invima emite alertas y comunicados continuamente sobre los riesgos que tienen los productos fraudulentos, indicando el peligro que representan para la salud de los consumidores. Para verificar el número de registro sanitario de un producto antes de utilizarlo puede seguir los siguientes pasos:



Ubique el número de registro sanitario en el producto, deber estar visible. A menudo acortado como "Reg. San. INVIMA"

Ingrese al enlace oficial del Invima: https://www.invima.gov.co/consulta-registros-sanitarios

Puede seleccionar la opción de "Consulta básica" e iniciar la búsqueda con el número de registro, incluyendo las letras que tenga, o incluso buscarlo por nombre

e iniciar la búsqueda con el número de registro, incluyendo las letras que tenga, o incluso buscarlo por nombre También está la opción de "Consulta avanzada", en la que puede seleccionar el tipo de producto (medicamento, suplemento dietario, etc.) y realizando la búsqueda por nombre de producto, registro sanitario o principio activo.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co