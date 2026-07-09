Los hallazgos en estados financieros de la Nueva EPS: pérdidas de 4,8 billones de pesos en 2024

La Nueva EPS reveló sus estados financieros de 2024, haciendo un comparativo con lo reportado en 2023, lo que evidenció pérdidas por 4,8 billones de pesos. Adicional a eso, acumula una deuda superior a los 21 billones de pesos.

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Según lo informado por el interventor designado por la Superintendencia de Salud, Jorge Iván Opsina, “el principal problema financiero no está en los gastos administrativos, sino en que el costo médico fue superior a los recursos recibidos por Nueva EPS”. El funcionario aseguró que este informe “marca una ruta clara hacia la recuperación del orden, alejando los ruidos de una eventual liquidación de la entidad que asegura a más de 11,5 millones de afiliados”.



Los hallazgos en los estados financieros de la Nueva EPS

De acuerdo con lo que se lee en el reporte, la entidad “tenía un alto volumen de facturación radicada (cerca de 10 millones de facturas) por servicios de salud prestados desde 2008, impactando los estados financieros, que debían ser revisados, conciliados y reconocidos oportunamente”.

“En 2024, Nueva EPS registró ingresos ordinarios por $22,2 billones, mientras que el costo de prestación de servicios de salud fue de $26,4 billones. Los gastos administrativos fueron de $0,5 billones, cerca del 2,5% de los ingresos ordinarios. Por eso, el resultado del año fue una pérdida de $4,8 billones”. Esta deuda, indica, “no se explica principalmente por la administración de la entidad, sino por el desbalance entre los recursos que entran al sistema y el costo real de atender a los afiliados, entendiendo que los recursos de 2024 estaban asumiendo compromisos de vigencias anteriores”. Sin embargo, asegura “que la pérdida del ejercicio se redujo frente a 2023, cuando el resultado fue de aproximadamente -$6,5 billones”.



Agrega que la deuda de cerca de $21,9 billones corresponden “a obligaciones por prestación de servicios de salud, pero al considerar aproximadamente $8,7 billones en giros ADRES, abonos y otras partidas pendientes de aplicación o conciliación, las obligaciones asociadas a la red se estiman en alrededor de $13,2 billones, partida que es susceptible a reducir una vez se concilie y apliquen las glosas y descuentos respectivos”.



“Con la culminación de los estados financieros de 2025, Nueva EPS avanzará en el saneamiento y aclaración de cuentas del sector salud, conforme a la Circular 030 de 2013 de la Superintendencia Nacional de Salud. Este proceso permitirá cruzar información con las instituciones prestadoras, depurar saldos, establecer compromisos de pago y fortalecer la confiabilidad de la información financiera”, señala el reporte. (Lea también: Contraloría advierte a Supersalud que EPS intervenidas no han logrado mejoras: “Deterioro crítico”)



“La mitad de la deuda de la nueva EPS corresponde a la nación”: Petro

Tras conocer el informe, el presidente Gustavo Petro manifestó a través de X que “la mitad de la deuda de la nueva EPS corresponde a la nación, es decir 11 billones de pesos que la nación debe pagar, la otra mitad es de privados. El ministro de hacienda debe por la salud del pueblo reconocer la deuda que corresponde al estado y volverla deuda pública nacional y pagarla como un proyecto estratégico de la Nación”. [sic]

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“Las deudas del estado las paga el estado y las deudas privadas las pagan los privados”, insistió.

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