Piden liberar activos congelados de Venezuela en el exterior para ayudar a víctimas de terremotos

Durante una reunión virtual con la ONU, el canciller venezolano, Yván Gil, reclamó la liberación de fondos de su país congelados en el extranjero. "Queremos hacer una llamado a todos los países que aún tienen bloqueados fondos que pertenecen a Venezuela a que iniciemos un plan de liberación de estos fondos y que podamos utilizar en la recuperación", dijo pidiendo ayuda para la reconstrucción del país tras los devastadores terremotos que dejaron cerca de 4 mil muertos, según cifras del gobierno. (Lea también: Todos por Venezuela: medios de Colombia lanzan campaña para incentivar ayudas tras terremotos)

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La presidenta interina, Delcy Rodríguez, reclamó más tarde por el oro de las reservas internacionales de Venezuela que está depositado en el Banco de Inglaterra. "He decidido enviar una carta al rey de Inglaterra para que liberen el oro que está retenido en el Banco de Inglaterra. Ese oro es de nuestro pueblo. Es para atender las consecuencias del sismo", declaró en referencia a los lingotes valorados en unos 1.900 millones de dólares.

También pidió recursos al Fondo Monetario Internacional (FMI), donde Venezuela tiene 3.568 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) que equivalen a 5.100 millones de dólares, aproximadamente. La directora del fondo, Kristalina Georgieva, habló con la mandataria. "Abordaron el uso del tramo de reserva de Venezuela en el FMI, el cual constituye una fuente de liquidez importante y de fácil acceso que puede movilizarse rápidamente", explicó en una rueda de prensa la portavoz del FMI, Julie Kozack, sobre este recurso que asciende a cerca de 350 millones de dólares a fecha del 8 de julio.



Los fondos venezolanos están congelados desde hace años por el no reconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro, quien fue capturado por Estados Unidos el 3 de enero y llevado a Nueva York acusado de narcotráfico.



Llamado urgente de la ONU para ayudar a Venezuela

Naciones Unidas ha estimado que los terremotos provocaron daños por unos 6.700 millones de dólares, una cifra equivalente al 6% del Producto Interno Bruto venezolano. El organismo ha lanzado un llamado urgente para recaudar casi 300 millones de dólares de ayuda, ya que hay enormes necesidades luego de uno de los peores desastres sísmicos de América Latina, ocurrido el 24 de junio, que ha causado más de 3.800 muertos y dejado a decenas de miles de personas sin hogar, especialmente en el estado de La Guaira, cerca de Caracas.



Tom Fletcher, secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios y coordinador de la ayuda de emergencia, se encuentra en Venezuela y se ha reunido con las autoridades del país. "Tenemos un plan claro. Se necesitan 296 millones de dólares para atender las necesidades socioeconómicas de 1,3 millones de personas en este momento, durante un periodo de seis meses. Es un plan con plazos concretos", afirmó en la reunión virtual de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) con ministros. "Los donantes ya están actuando, y les rindo homenaje y les doy las gracias", dijo.

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El pedido de ayuda se suma al plan humanitario de 632 millones de dólares anunciado a comienzos de 2026 para Venezuela, donde casi 8 millones de personas ya necesitaban ayuda. Justo antes del doble sismo, este plan solo había obtenido 115 millones de dólares, pero con un nuevo flujo de contribuciones ahora suma 300 millones. Fletcher indicó que todavía faltan 627 millones de dólares para hacer frente a "necesidades urgentes" en el devastado país caribeño. (Lea también: Periodista entró con rescatistas a edificio colapsado en Venezuela, donde quedan cuerpos de víctimas)



Recuperar cuerpos

Dos semanas después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, los equipos internacionales de rescate han terminado en su mayoría los intentos por encontrar sobrevivientes, pero las familias aún escarban entre las ruinas en un intento por recuperar los cuerpos.

En el sector Caraballeda de La Guaira, tres familias se sentaron en una esquina a la espera de donaciones, luego de caminar algunos kilómetros en busca de comida y agua. Los jefes de familia son trabajadores informales y con el terremoto se quedaron sin sustento y sin dinero. "No sé hasta cuándo vamos a estar así. Por lo menos hoy nos dieron algo de arroz, espaguetis y unas sardinas, y aquí vamos juntando cositas para llevar", comentó a la AFP Stefani Garate, de 26 años, quien solía vender dulces de coco en la playa.

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Génesis Ramírez, de 34 años, peluquera, busca a sus sobrinas entre los escombros de un edificio. "¿Cómo no voy a tener esperanza cuando de este mismo edificio sacaron a un niño de meses con vida? ¿Cómo puedo perder la fe? No la puedo perder. Hasta que uno no vea el cuerpo, uno no pierde la fe. Esto ha sido muy duro, es horrible, horrible. Nadie viene a ayudarnos, tenemos muchos muertos acá todavía", se lamentó.

Casi una docena de retroexcavadoras trabaja para retirar los escombros de los edificios del complejo de viviendas OPP, donde varias torres se derrumbaron por completo. Solo algunos familiares siguen allí, aferrados a la esperanza de recuperar los cuerpos de sus seres queridos. Hay muchas moscas y el olor a cuerpos en descomposición impregna el aire. Una mujer llora desconsolada sobre una bolsa negra. "Ahora lo que queda es rescate de cuerpos", dice un militar. (Lea también: Crean cementerio de emergencia en Venezuela ante víctimas mortales del doble terremoto: así funciona)

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS AFP/EFE