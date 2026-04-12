Cruz Verde dejará de dispensar medicamentos a Sanitas: ¿cuándo entrará en vigencia la medida?

La cadena de droguerías Cruz Verde anunció que no prorrogará su contrato de dispensación de medicamentos con Sanitas EPS, decisión que se hará efectiva a partir del 1 de octubre de 2026, una vez finalice el acuerdo vigente el próximo 30 de septiembre.



A través de un comunicado oficial, la compañía informó que ya notificó a la EPS sobre esta determinación, así como a las autoridades competentes. “Cruz Verde ha informado a Sanitas EPS la no prórroga del contrato de dispensación de medicamentos del Plan de Beneficios en Salud (PBS), cuya fecha de finalización es el 30 de septiembre de 2026”, indicó la empresa, por lo que a partir del 1 de octubre, Sanitas tendrá nuevo dispensario.

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La organización explicó que la decisión fue comunicada con seis meses de anticipación con el fin de facilitar una transición organizada en la prestación del servicio. En ese sentido, destacó la importancia de garantizar la continuidad en la atención de los usuarios. “Cruz Verde reconoce la importancia de mantener el acceso de los usuarios a medicamentos y otros productos necesarios para asegurar el goce efectivo de su derecho fundamental a la salud”, señaló.

Asimismo, la compañía aseguró que durante el periodo restante del contrato mantendrá la operación sin cambios. “Durante este tiempo, Cruz Verde mantendrá la plena continuidad en la entrega de medicamentos en los términos comunicados a Sanitas y brindará el acompañamiento pertinente a la EPS y a los nuevos gestores farmacéuticos que esta designe”, agregó.



El anuncio implica que Sanitas EPS deberá definir un nuevo esquema para la dispensación de medicamentos a sus afiliados, proceso que deberá adelantarse en los próximos meses para evitar afectaciones en el servicio. Hasta el momento, la administradora de salud no se ha pronunciado sobre el futuro de la dispensación de medicamentos. Por lo tanto o se han conocido detalles sobre quién asumirá esa operación una vez finalice el vínculo contractual con Cruz Verde.



La empresa también reiteró su papel dentro del sistema de salud colombiano y su intención de continuar operando en el país. “Cruz Verde reafirma su propósito de continuar siendo un actor determinante en la generación de salud y bienestar para los colombianos y seguir siendo la cadena de droguerías líder con presencia en todo el territorio nacional”, puntualizó.



Relación de Cruz Verde con la EPS Sanitas

Este no es el primer antecedente en la relación entre ambas entidades. En 2024, Cruz Verde ya había anunciado que dejaría de dispensar medicamentos del PBS para usuarios de Sanitas EPS en varias regiones del país, en el marco de cambios en el modelo de atención implementado por la EPS.

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En ese momento, la medida aplicó en departamentos como Cesar, Córdoba, La Guajira, Norte de Santander, Putumayo, Vichada, Guainía y Vaupés, además de algunos municipios adicionales en otras zonas del país. La decisión estuvo relacionada con ajustes en la operación de entrega de medicamentos, aunque se indicó que no habría interrupciones en el servicio para los afiliados.

Con este nuevo anuncio, ambas entidades deberán coordinar nuevamente el proceso de transición para garantizar que los usuarios continúen recibiendo sus tratamientos sin contratiempos. Por ahora, el servicio se mantendrá con normalidad hasta la fecha establecida, mientras se definen los nuevos operadores encargados de la dispensación.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co