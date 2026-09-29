¿Tensión entre el Centro Democrático y Salvación Nacional? Enrique Gómez, el foco de discusión

En el Congreso de la República aumentó la tensión política entre dos partidos de gobierno: el Centro Democrático (CD) y Salvación Nacional. La controversia surgió tras una propuesta de fusión con miras a las elecciones regionales de 2027. “No existe interés alguno en construir coaliciones con quienes, desde una visión sectaria, insisten en dividir a los colombianos entre buenos y malos”, señaló el CD en sus redes sociales, dejando entrever su falta de interés en una alianza con Enrique Gómez, senador de Salvación Nacional.

Con este pronunciamiento, el Centro Democrático marcó distancia de sectores de la derecha representados por Gómez, al asegurar que el partido “se cansó de las constantes descalificaciones y la actitud displicente”.



Honorio Enríquez, presidente del Senado y senador del Centro Democrático, afirmó que la relación de su colectividad con Abelardo de la Espriella es positiva y que en las últimas horas sostuvieron conversaciones en buenos términos. Sin embargo, aclaró que la postura frente al senador Gómez es distinta: “Nosotros estamos para construir soluciones colectivamente; ese es nuestro propósito. Aquellos viudos de lo que ha sido la historia, la tradición y el éxito de los demás hay que dejarlos que sigan hablando con los globos, con la luna”.

Por su parte, Daniel Briceño, representante a la Cámara por el CD y cercano al gobierno de De la Espriella, sostuvo que “uno no se une a Enrique Gómez; uno se une entre personas y entre ciudadanos porque los partidos van más allá de sus líderes. Yo creo que Salvación Nacional va mucho más allá de lo que piensa Enrique Gómez”.



"No buscamos coaliciones": Centro Democrático

Las declaraciones se producen después de que Gómez expresara en la revista Semana su intención de impulsar una fusión entre Salvación Nacional y Defensores de la Patria de cara a las elecciones regionales. La iniciativa fue rechazada por el Centro Democrático, que reiteró que el CD “es un partido firme en sus convicciones y principios. No buscamos coaliciones con sectarios que dividen a los colombianos entre buenos y malos. Por eso no nos interesa acuerdo alguno con Enrique Gómez”.



Desde Salvación Nacional, otras voces han pedido dejar atrás las diferencias. El senador Germán Rodríguez aseguró que “el Centro Democrático es un partido hermano. Todos creemos en la ‘patria milagro’. No es momento de agarrarnos entre nosotros. Por el contrario, hay que calmar las aguas. Entendemos que el enemigo fue Petro en los cuatro años anteriores. Ahora vamos a recuperar el país”.



En las últimas horas, el senador Gómez señaló que no entrará en controversias con el Centro Democrático y optó por guardar silencio sobre la relación entre su partido y la colectividad del expresidente Álvaro Uribe.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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