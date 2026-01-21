Ghosting: cuando el silencio también afecta la salud mental

En los últimos años, el fenómeno conocido como Ghosting (del inglés ghost, fantasma), describe la desaparición abrupta y sin explicación de una persona con la que existía un vínculo emocional, dejando a la otra parte sin respuestas, sin cierre y, en muchos casos, con un impacto emocional profundo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Aunque suele asociarse a dinámicas digitales y redes sociales, desde la psiquiatría se advierte que sus efectos no son superficiales ni pasajeros. “El ghosting puede vivirse como una pérdida sin explicación, y eso tiene un impacto emocional real, especialmente cuando la persona queda atrapada en preguntas sin respuesta”, explica el doctor Diego Vargas, psiquiatra de la Clínica Montserrat – Hospital Universitario, institución reconocida en el tratamiento, la prevención y la promoción de la salud mental.

Desde el punto de vista clínico, el ghosting puede activar la vivencia de las fases de un duelo. Al no existir una despedida ni una conversación final, se genera confusión, culpa y rumiación constante. “Muchas personas se preguntan qué hicieron mal o qué pudieron haber cambiado, y esa autoacusación puede aumentar la ansiedad y el malestar emocional”, señala el Dr. Vargas.



Consecuencias clínicas y perfiles afectados

En personas con antecedentes de ansiedad, miedo al abandono o experiencias previas de rechazo, este tipo de ruptura puede intensificar síntomas como insomnio, angustia persistente, tristeza profunda o sensación de soledad, lo que en algunos casos lleva a que se requiera ayuda profesional.



Entre las consecuencias más frecuentes se encuentran el miedo a ser abandonado nuevamente, la desconfianza en futuras relaciones y una afectación directa a la autoestima. En ciertos escenarios, incluso puede desencadenar síntomas depresivos que requieran un manejo especializado. “Cuando el malestar se mantiene en el tiempo o empieza a interferir con la vida cotidiana, es importante consultar. No todo se resuelve solo con ‘pasar la página’”, enfatiza el especialista.



Dos miradas clínicas: quien desaparece y quien queda

Desde la psiquiatría, el ghosting no debe analizarse únicamente desde quien lo sufre, sino también desde quien lo ejerce. “Cuando una persona recurre de forma repetida al ghosting, suele haber dificultades para comunicar emociones, poner límites o sostener conversaciones incómodas. Eso también es algo que vale la pena trabajar en terapia”, afirma el Dr. Vargas.



Evitar el conflicto puede parecer una solución inmediata, pero a largo plazo impacta la capacidad de establecer relaciones sanas, estables y responsables emocionalmente.

Publicidad

Por otro lado, la reacción de quien vive esta experiencia no es igual en todos los casos. “Hay personas que logran procesarlo sin mayores consecuencias, pero otras pueden verse profundamente afectadas. No se trata de exageración, sino de cómo cada historia personal se cruza con esta experiencia”, aclara el psiquiatra.



Un fenómeno creciente en la consulta especializada

La Clínica Montserrat ha identificado un aumento en las consultas relacionadas con problemáticas derivadas del uso de redes sociales y nuevas formas de vinculación. “Hoy en la consulta externa de psicología y psiquiatría vemos con mayor frecuencia situaciones que hace diez años se consideraban triviales, pero que hoy sabemos que pueden ser causa o consecuencia de crisis emocionales importantes”, explica el Dr. Vargas.

Las consultas ambulatorias de la institución han ido incorporando estas realidades contemporáneas —como el ghosting, la hiperconectividad y la validación emocional a través de redes— abordándolas sin estigmas y con un enfoque clínico serio y actualizado.



Evidencia científica y huella emocional

Estudios publicados en revistas científicas como Journal of Social and Personal Relationships y análisis en medios internacionales como The New York Times y The Guardian han señalado que el ghosting puede generar niveles de angustia comparables a otras formas de ruptura interpersonal.

Publicidad

Después de la pandemia, con relaciones cada vez más mediadas por pantallas, los vínculos digitales se han convertido en escenarios donde también se viven pérdidas reales. “Que una relación haya ocurrido principalmente por medios digitales no significa que su impacto emocional sea menor”, concluye el Dr. Vargas.

Hablar del ghosting es hablar de salud mental. Reconocer su efecto, entenderlo sin juicios y buscar ayuda cuando es necesario es, ante todo, una forma fundamental de cuidado.