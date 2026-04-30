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Instituto Nacional de Cancerología y Nueva EPS llegan a acuerdo para atención de pacientes

La directora del centro médico anunció que se firmará un nuevo contrato el próximo 15 de mayo y explicó cuáles serán los alcances de este. Además, dijo que se harán acuerdos para el pago de cartera de la EPS.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 30 de abr, 2026
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Instituto Nacional de Cancerología y Nueva EPS llegan a acuerdo para atención de pacientes
Noticias Caracol

El Instituto Nacional de Cancerología y la Nueva EPS anunciaron que llegaron a acuerdo para no suspender la atención a pacientes nuevos que estén afiliados con esa entidad.

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La directora del centro médico, Carolina Wiesner, anunció que suscribirán un nuevo contrato que, esperan, se concrete el próximo 15 de mayo “y dentro de ese nuevo contrato vamos a incluir una bolsa de medicamentos para promover la atención integral y que los pacientes puedan recibir los tratamientos institucionalmente”.

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