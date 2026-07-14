Invima pidió suspender de inmediato esta crema de peinar de coco: revise si tiene el lote afectado

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) informó sobre el retiro preventivo de un lote de la Crema de Peinar Leche de Coco Pal Pelo con Células Madre, un producto cosmético comercializado en Colombia, tras detectar resultados que no cumplen con los requisitos de calidad microbiológica establecidos en la normativa vigente. La decisión fue divulgada mediante la alerta sanitaria C-A-26-07-56, emitida por la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica del Invima, luego de analizar una muestra dentro del programa institucional Demuestra la Calidad.

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Según explicó el Invima, durante las pruebas realizadas por su laboratorio se encontraron resultados que superan el límite permitido para el recuento de microorganismos mesófilos aerobios totales, un parámetro utilizado para evaluar la calidad microbiológica de los productos cosméticos. La entidad señaló que este resultado no cumple con los criterios de aceptabilidad establecidos en la Resolución 2120 de 2019, norma que fija los requisitos técnicos para este tipo de productos en Colombia. Aunque la alerta no hace referencia a la presencia de un microorganismo específico, el hallazgo fue suficiente para determinar que el lote evaluado no cumple con las condiciones de calidad exigidas, razón por la cual se ordenó su retiro del mercado nacional.



¿Cuál es el producto involucrado en la alerta sanitaria?

La medida anunciada por el Invima corresponde a la siguiente referencia:



Producto: Crema de Peinar Leche de Coco Pal Pelo con Células Madre.

Registro sanitario: NSOC89337-18CO.

NSOC89337-18CO. Presentación: 250 mL.

250 mL. Titular del registro sanitario: Laboratorios Cosmecol de Colombia S.A.S.

Laboratorios Cosmecol de Colombia S.A.S. Fabricante: Dermocosmética Ltda.

Dermocosmética Ltda. Lote afectado: 2208-124.

¿Qué deben hacer las personas que tengan este producto?

Como medida de prevención, el Invima recomendó a quienes tengan en su poder una unidad correspondiente al lote señalado suspender su uso de manera inmediata. La entidad indicó que esta decisión busca evitar posibles riesgos derivados del incumplimiento de los parámetros microbiológicos detectados durante el proceso de verificación. Además, pidió a los ciudadanos informar a las autoridades sanitarias si conocen establecimientos donde el lote afectado continúe siendo distribuido o comercializado, con el fin de facilitar las acciones de inspección y retiro. En caso de que alguna persona haya presentado una reacción o un evento no esperado asociado con el uso del producto, el Invima recordó que estos casos pueden ser reportados mediante los canales oficiales de la entidad para que sean evaluados dentro del sistema de vigilancia sanitaria.

La alerta también establece instrucciones para las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales. Entre las acciones solicitadas se encuentra realizar visitas de inspección, vigilancia y control en los establecimientos que puedan almacenar, distribuir o vender el lote involucrado, además de aplicar las medidas sanitarias que correspondan cuando se identifique su presencia. Las autoridades territoriales también deberán informar al Invima en caso de encontrar el producto durante sus actividades de control. Por otra parte, la entidad hizo un llamado a los titulares, distribuidores y comercializadores para que se abstengan de continuar con la distribución y venta del lote afectado.



¿Cómo consultar el registro sanitario de un producto en Colombia?

El Invima emite alertas y comunicados continuamente sobre los riesgos que tienen los productos fraudulentos, indicando el peligro que representan para la salud de los consumidores. Para verificar el número de registro sanitario de un producto antes de utilizarlo puede seguir los siguientes pasos:



Ubique el número de registro sanitario en el producto, deber estar visible. A menudo acortado como "Reg. San. INVIMA"

Ingrese al enlace oficial del Invima: https://www.invima.gov.co/consulta-registros-sanitarios

Puede seleccionar la opción de "Consulta básica" e iniciar la búsqueda con el número de registro, incluyendo las letras que tenga, o incluso buscarlo por nombre

e iniciar la búsqueda con el número de registro, incluyendo las letras que tenga, o incluso buscarlo por nombre También está la opción de "Consulta avanzada", en la que puede seleccionar el tipo de producto (medicamento, suplemento dietario, etc.) y realizando la búsqueda por nombre de producto, registro sanitario o principio activo.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co