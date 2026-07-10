Acemi se pronuncia sobre estados financieros de Nueva EPS: “Es una foto incompleta”

Ana María Vesga, presidenta de Acemi, habló sobre los estados financieros que presentó la Nueva EPS de 2023 y 2024. En este último año, cuando empezó la intervención de la Superintendencia de la Salud, reportó pérdidas por cerca de 5 billones de pesos.

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Para la funcionaria, estas cifras son “una foto incompleta. Tenemos los números de 2023 y de 2024 con unas cifras muy alarmantes de pérdidas”, pero “falta la información del 2025 y del 2026; es decir, lo que tenemos hoy es el agregado de lo que ha sucedido en 12 de los 30 meses que ha estado la EPS en intervención, entonces podría uno advertir que apenas esto es la punta del iceberg, cuando se conozca el compendio será mucho más crítico”.

“La información que ellos presentaron, con los estados financieros… eso es como mentirle a un examen de sangre”, dijo al referirse a lo expresado por el interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, quien afirmó en Noticias Caracol que “una de las formas para visibilizar una buena intervención son los números. Y los números nos muestran una caída sustancial en cuanto a esa falta de equilibrio año tras año entre los servicios prestados por parte de las instituciones prestadoras de servicio y los servicios de los que dispone la Nueva EPS, ya que las pérdidas de 2024 fueron inferiores a las de 2023.



Para la presidenta de Acemi “las cifras del 2023 no dicen eso, las cifras del 2024, que es el primer año de intervención, muestran pérdidas por 4 billones de pesos, no conocemos los números del 25 ni del 26 para poder decir eso. Lo que sí podemos decir es que la siniestralidad, que es la relación entre lo que ingresa y gasta la Nueva EPS es superior al 130 %, entonces habrá que ver los números del 2025, ojalá auditados además porque los números que han presentado no están auditados por revisoría fiscal, habrá que ver”.



Cuestionamientos a las intervenciones de las EPS

Sumado a esto, la doctora Vesga sostuvo que las intervenciones de los últimos tres años “han demostrado históricamente que no son el mecanismo ni para mejorar la atención a los afiliados ni para mejorar las condiciones operativas y financieras de las entidades”.



“En el caso particular de estas intervenciones, son entidades que a lo largo de estos tres años que han estado intervenidas dejan pérdidas enormes, superiores a los 24 billones de pesos, un patrimonio negativo superior a 16 billones de pesos y que han tenido en promedio 4,5 interventores cada una durante el periodo de la intervención. Han sido entidades mal gestionadas y eso explica la represa de atención que tenemos hoy, la crisis de atención que tenemos hoy, el sufrimiento de millones de pacientes y la crisis hospitalaria que se ve en unas carteras que parecen de difícil pago. Ha sido una gestión nefasta la de las intervenciones”, aseveró. (Lea también: Contraloría advierte a Supersalud que EPS intervenidas no han logrado mejoras: “Deterioro crítico”)

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Asimismo, reiteró las críticas hechas a la UPC que da el Gobierno para la atención de pacientes, “que, por demás, es una de las cuales por las que, según el agente interventor, explicaría estos malos resultados. Dice él que los ingresos recibidos por la entidad son inferiores a lo que está gastando en atención a salud. Eso significa que la UPC ha sido insuficiente para la entidad, cosa en la que hemos insistido durante en este gobierno, sin ninguna posibilidad de que se haga un cálculo adecuado”.



Las prioridades que debería tener el Gobierno De la Espriella en materia de salud

Para la presidenta de Acemi, debe identificar “por nivel de riesgo el rezago general de atención para asegurar que detenemos el sufrimiento de los pacientes y que llega rápidamente la atención; una revisión estructural de la situación de las EPS intervenidas, hay 8 entidades que aseguran 22,5 millones de personas, son muy distintas, la solución no será igual para todas; hay que llamar a todo el sector porque esto va a ser una reconstrucción que exige de la voluntad de todos y de un fuerte liderazgo del Gobierno nacional que le va a tocar meterse la mano al bolsillo para empezar a recuperar este sistema que lo encuentra muy lastimado el nuevo gobierno”.

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