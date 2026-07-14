Barcelona recibió la gira de Romeo Santos y Prince Royce: así es el concierto que llegará a Bogotá.

Barcelona recibió el show número 37 del “Mejor Tarde Que Nunca Tour”, la gira mundial que reúne por primera vez sobre un mismo escenario a Romeo Santos y Prince Royce, dos de los principales exponentes de la bachata. Show Caracol estuvo presente en el RCDE Stadium para conocer de cerca el espectáculo que llegará a Colombia el próximo 2 de octubre.

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La gira nació tras el lanzamiento de Better Late Than Never, el álbum colaborativo que ambos artistas publicaron por sorpresa el 28 de noviembre de 2025. El disco, compuesto por trece canciones inéditas, marcó la primera producción conjunta de Romeo Santos y Prince Royce después de varios años de conversaciones para trabajar juntos.

Con una asistencia de 40 mil personas, el estadio del RCD Espanyol se convirtió en una gran pista de baile donde seguidores de diferentes países acompañaron cada canción. Entre ellos había asistentes que viajaron desde Francia, Bolivia, Venezuela y otros puntos de Europa para presenciar una de las fechas de la gira.



El espectáculo, de cerca de dos horas, combina las canciones del álbum conjunto con algunos de los mayores éxitos individuales de ambos artistas. El recorrido musical incluyó temas como “Dardos”, “Estocolmo”, “La Diabla”, “Recházame”, “La Carretera”, “Corazón Sin Cara”, “Eres Mía”, “Loco”, “Darte un Beso” y “Propuesta Indecente”.



Uno de los aspectos que distingue esta gira es la forma en que ambos artistas alternan el protagonismo durante el concierto. Mientras Romeo Santos interpreta parte de su repertorio como solista, Prince Royce responde con algunos de los temas que marcaron su carrera, antes de volver a compartir el escenario para interpretar las canciones de Better Late Than Never. Esa dinámica convierte el espectáculo en un recorrido por más de dos décadas de bachata contemporánea.

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Barcelona hace parte del tramo europeo del tour, que comenzó el 1 de abril de 2026 en Milwaukee, Estados Unidos, y contempla 66 conciertos entre Norteamérica, Europa y Latinoamérica.

Tras su paso por Europa, la gira llegará a Bogotá el próximo 2 de octubre, en un concierto que se realizará en el Vive Claro Distrito Cultural, como parte del recorrido internacional impulsado por la promotora y productora de eventos MasQLive. Será la única presentación anunciada en el país.

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Para los seguidores colombianos será la oportunidad de ver, por primera vez en el país, un espectáculo construido alrededor del proyecto conjunto de Romeo Santos y Prince Royce, con un repertorio que reúne las canciones de su nuevo álbum y los éxitos que consolidaron sus carreras dentro de la bachata.

MARLON GUTIÉRREZ