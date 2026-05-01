¡Tenga cuidado! Así se contagia la viruela del mono: Bogotá confirma primer caso de la enfermedad

Las autoridades sanitarias en Bogotá identificaron y confirmaron el primer caso de mpox o viruela del mono en su variante de mayor transmisión. El caso corresponde al subclado Ib y es el segundo caso que registra Colombia. El primero fue confirmado en Antioquia el pasado 18 de abril. Ahora, desde la Secretaría de Salud se hace un pedido especial a la ciudadanía para estar atentos a los síntomas y tener en mente la forma en la que se transmite.



El caso corresponde a un hombre de 45 años, quien actualmente se encuentra en aislamiento y bajo seguimiento por los servicios de salud, en cumplimiento de los protocolos establecidos para la vigilancia y control del evento. Se desconoce la manera cómo se contagió o si venía de algún viaje en territorio nacional o extranjero. Sin embargo, la transmisión del virus puede estar a la vuelta de la esquina. Con corte a la semana epidemiológica 16 de 2026, la ciudad ha notificado 91 casos, de los cuales 29 han sido confirmados, sin registro de fallecimientos.

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“La detección de este subclado no cambia el control del evento en la ciudad, pero sí eleva el nivel de alerta. Por eso intensificamos la búsqueda activa, el rastreo de contactos y el seguimiento clínico”, dijo el secretario distrital de Salud, Gerson Bermont.



Así se transmite la viruela del mono

La enfermedad mpox se transmite principalmente por contacto directo con lesiones o fluidos corporales, en escenarios de contacto estrecho, detalla la Secretaría de Salud. Por eso, las autoridades recomiendan que, si presenta alguno de los síntomas de la enfermedad, evite el contacto cercano con otras personas, cubra sus lesiones, no comparta objetos personales y acuda oportunamente a los servicios de salud.



Síntomas de la viruela del mono

Fiebre

Dolor de cabeza

Dolor muscular y de espalda

Cansancio intenso

Inflamación de ganglios

Erupciones en cara, palmas de las manos, plantas de los pies, boca, cuello, conjuntivas y córnea, ingle y región genital

¿Qué hacer en caso de tener contacto con una persona sospechosa o confirmada con mpox?

Si usted estuvo cerca de una persona que tiene la enfermedad, sea sospechosa o confirmada, debe estar pendiente de la posible aparición de síntomas durante las próximas semanas tras el contacto con el infectado. Además, debe comunicarse con su IPS primaria o llamar a la línea 123 para ayudar a que la ciudad mantenga un cerco epidemiológico con este nuevo brote.



A su vez, las autoridades sanitarias recomiendan acciones puntuales para evitar la propagación del virus desde casa, como el aislamiento en habitación individual con baño separado. También recuerdan a la ciudadanía en general que mantenga las medidas de higiene y cuidado, como el lavado frecuente de manos, evitar el contacto directo con lesiones y usar protección en relaciones sexuales.



¡Vacúnese oportunamente contra la viruela del mono!

La Secretaría Distrital de Salud indica que la vacunación está dirigida a personas mayores de 18 años que sean contactos estrechos de casos confirmados, quienes deben ser inoculadas en los primeros 14 días posteriores a la exposición. El esquema consiste en dos dosis que reducen el riesgo de infección y complicaciones. Asimismo, personas con múltiples parejas sexuales, trabajadores sexuales y personal de salud con riesgo de exposición pueden acceder a la misma.

Paula Rozo

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