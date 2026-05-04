FATAL FURY: City of the Wolves recibe a Mr. Karate y sacude la Temporada 2

Dentro del universo de los juegos de pelea, hay figuras que no necesitan presentación. Personajes que, con solo aparecer en pantalla, imponen respeto y generan expectativa. En South Town, ese tipo de leyendas no se olvidan fácilmente, y menos cuando su historia está rodeada de misterio, disciplina y una fuerza difícil de igualar.Durante años, los jugadores han visto cómo ciertos combatientes marcan un antes y un después en cada entrega. No se trata solo de su estilo de pelea, sino de lo que representan dentro del universo del juego: poder, legado y una amenaza constante para cualquiera que se cruce en su camino.Ese tipo de figuras no regresan por casualidad.



Un juego que sigue evolucionando con cada temporada

Desde su lanzamiento, FATAL FURY: City of the Wolves ha apostado por una mezcla clara: accesibilidad para nuevos jugadores y profundidad suficiente para quienes buscan dominar cada sistema. Su propuesta se apoya en mecánicas dinámicas como el Sistema REV, un estilo visual arriesgado y modos de juego que amplían la experiencia más allá del combate tradicional.

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Además, el juego ha mantenido una base sólida gracias a elementos técnicos como el crossplay y el rollback netcode, claves hoy en día para una experiencia online estable. A esto se le suma el modo para un jugador Episodes of South Town, que aporta contexto narrativo y variedad.

Pero como todo juego de pelea moderno, su verdadera vida está en las temporadas.



Cada nueva etapa no solo introduce personajes, sino que redefine el equilibrio, el meta y la forma en la que se juega. Y es precisamente en ese punto donde comienzan a aparecer señales de cambios importantes.

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El regreso que marca la Temporada 2

SNK Corporation confirmó que Mr. Karate se suma oficialmente a FATAL FURY: City of the Wolves como parte del Pase de Temporada 2, con lanzamiento programado para el 26 de mayo.

El personaje llega como contenido descargable y se presenta con un teaser tráiler que deja claro su enfoque: un peleador dominante, técnico y con una presencia que apunta a impactar directamente el ritmo competitivo del juego.

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Mr. Karate no es un personaje cualquiera. Dentro del universo de SNK, es considerado el pináculo del poder, un maestro cuya fuerza y habilidades han sido referencia durante años. Su regreso plantea una pregunta clave: ¿cómo se integrará en un sistema tan dinámico como el de City of the Wolves?

Más contenido y una temporada cargada de nombres fuertes

La llegada de Mr. Karate hace parte de una estrategia más amplia. La Temporada 2 incluye un total de seis personajes, con lanzamientos programados de forma mensual.

Entre los nombres confirmados están:

Kim Jae Hoon (ya disponible)

Nightmare Geese (ya disponible)

Blue Mary (ya disponible)

Wolfgang Krauser

Kenshiro (de Fist of the North Star)

Mr. Karate

Este line-up mezcla personajes clásicos de la saga con colaboraciones externas, lo que amplía el alcance del juego y diversifica los estilos de combate.

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Además, el lanzamiento de esta nueva temporada viene acompañado de ajustes de balance que buscan mantener el juego competitivo y accesible, tanto para nuevos jugadores como para veteranos.

Una oportunidad para entrar o volver al juego

Como parte de la celebración del primer aniversario, FATAL FURY: City of the Wolves también entra en una fase promocional. La Legend Edition está disponible con un 40% de descuento por tiempo limitado, incluyendo:

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Juego base

Pase de Temporada 1

Pase de Temporada 2

Esto permite acceder tanto al contenido ya lanzado como a los personajes que llegarán en los próximos meses.

Un movimiento que redefine el ritmo del juego

El regreso de Mr. Karate no solo suma un personaje más al roster. Representa una apuesta clara por reforzar el peso de la Temporada 2 con figuras icónicas que pueden cambiar la forma en la que se juega.

En un título que ha construido su identidad sobre la evolución constante, este tipo de incorporaciones no pasan desapercibidas. La pregunta ahora no es solo cómo peleará, sino qué impacto tendrá en el competitivo y en la comunidad.

El 26 de mayo será el momento clave para verlo en acción.

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