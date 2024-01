Ministro de Salud "se veía alterado" y "destemplado": dura respuesta de Bruce Mac Master

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, se refirió al pronunciamiento del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien arremetió contra el empresario y las EPS al proponer una reforma tributaria que financie el sistema sanitario del país.



“No hay dinero y Andi dice ‘no hay dinero’. Y Bruce Mac Master que no alcanza la plata, que hay que darle más a las EPS. Pues entonces hagamos la reforma tributaria y pongamos a los empresarios a que paguen la plata que dejaron de pagar y hacemos una reforma tributaria justa y equitativa en donde todos pongamos. El que menos tiene, menos pone, y el que más tiene, más pone, y conseguimos recursos para solucionar el problema si el problema es de dinero”, dijo Jaramillo.

Frente a estas declaraciones, Mac Master, en diálogo con Noticias Caracol, afirmó que “no sabemos a qué se refiere el ministro. Lo vimos muy alterado en su declaración y me parece un poco atropellado”.

“Lo cierto es que Colombia salió en el año 2022 de otra reforma tributaria, la más grande de la historia de Colombia, que ha puesto a muchos de los empresarios en grandes aprietos para poder pagar los impuestos, tanto así que el presidente de la República y el ministro de Hacienda han dicho, durante los últimos dos meses o mes y medio, que Colombia probablemente requiere una reforma que ponga a los empresarios colombianos en niveles similares a los que tienen los otros países de América Latina y del mundo. Ellos reconocen que ese efecto ha sido un efecto grande, o que esa reforma ha tenido un efecto grande en términos de la inversión. La inversión ha caído en Colombia”, señaló el presidente de la Andi.

Respecto a lo dicho por el ministro de Salud, dijo que “es bueno que el ministro reconozca que efectivamente hay un tema de recursos que hay que tratar y que además abra la puerta para que hablemos de muchas cosas, para que hablemos de por qué la UPC es la que es, de cómo se están haciendo los traslados en este momento, de por qué eventualmente hay demoras en los pagos de los presupuestos máximos, de por qué efectivamente hay en este momento giros directos especialmente a los departamentos que tienen alguna relación con grupos políticos, por qué tenemos en este momento nosotros sistemas de iliquidez que están llegando no solo a las EPS, sino que están afectando a los prestadores de salud, que hablemos de las finanzas públicas”.

Sin embargo, Mac Master precisó que debe hacerse en “una conversación, que es responsable darla con serenidad, con tranquilidad, darla con madurez”.

“Nos estamos jugando demasiado. Nos estamos jugando la salud de los colombianos como para que esto sea simplemente motivo de una de una situación en la cual nos salimos de casillas o hablamos en forma populista. Yo creo que estamos frente a una situación que amerita mucha, mucha responsabilidad”, recalcó.

Así mismo, manifestó que no ve “al ministro de Salud teniendo realmente ninguna relación con una reforma tributaria. Veo más bien una actitud un poco destemplada de querer señalar a los empresarios, que lo único que queremos es poder ser operativos, contar con los recursos, tener la solvencia, y para eso el Estado tiene que apoyar a los operadores”.



“Si el Estado no apoya a los operadores, el Estado será el culpable de que eventualmente no haya servicios que se les presten a los pacientes. (…) El Estado no puede ser un obstáculo en términos de la fluidez de los recursos en el sistema. Si lo es, el Estado será entonces el culpable de todos los problemas de salud que se presenten”, sostuvo.

Mac Master también se refirió a la carta que enviaron 18 exministros y exviceministros de Salud “que están diciéndole, llamándole la atención. El ministro de Salud, me da mucha pena con él, él es la autoridad principal del sistema, sí, pero él tiene que oír a la gente, porque él se debe a la gente, porque él se debe a los colombianos y porque nosotros necesitamos en este momento contar con las condiciones para poder prestarle el servicio a los pacientes”.

“Esto no es una discusión política y yo creo que se equivoca cuando lo vuelve un tema político”, agregó.