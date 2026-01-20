Nueva EPS advirtió que embargos judiciales por más de $2 billones afectan su operación total

Luego de que reportaran múltiples quejas por parte de los usuarios de la Nueva EPS alrededor del país, la entidad informó este martes que cuenta con embargos judiciales por más de 2 billones de pesos por parte de cuatro juzgados, una cifra que compromete su operación y por ende la atención de los más de 11'700.000 afiliados. Asimismo, reiteró que ha realizado distintos llamado para "proteger los recursos que garantizan la prestación de servicios de salud".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Noticia en desarrollo...