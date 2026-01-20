En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
NEILL FELIPE CUBIDES
ESPAÑA
SNEYDER PINILLA
TRANSMILENIO
MARINO HINESTROZA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección SALUD Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / SALUD  / Nueva EPS advirtió que embargos judiciales por más de $2 billones afectan su operación total

Nueva EPS advirtió que embargos judiciales por más de $2 billones afectan su operación total

La entidad indicó que los embargos se concentran en prestadores de servicios de salud que, en su mayoría, son de las principales Instituciones privadas del país.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 20 de ene, 2026
Comparta en:
Nueva EPS
Tomada de Facebook: Anserma Noticias

Luego de que reportaran múltiples quejas por parte de los usuarios de la Nueva EPS alrededor del país, la entidad informó este martes que cuenta con embargos judiciales por más de 2 billones de pesos por parte de cuatro juzgados, una cifra que compromete su operación y por ende la atención de los más de 11'700.000 afiliados. Asimismo, reiteró que ha realizado distintos llamado para "proteger los recursos que garantizan la prestación de servicios de salud".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Noticia en desarrollo...

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Nueva EPS

Publicidad

Publicidad

Publicidad