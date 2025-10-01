En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
FLOTILLA GLOBAL SUMUD
JANE GOODALL
PEQUEÑO J
GUNS N' ROSES
JAMES RODRÍGUEZ
CHAMPIONS LEAGUE
COLOMBIA SUB-20

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección SALUD Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / SALUD  / Pensó que tenía estreñimiento y resultó ser cáncer tipo 4: médicos ignoraron síntomas por años

Pensó que tenía estreñimiento y resultó ser cáncer tipo 4: médicos ignoraron síntomas por años

Los médicos nunca sospecharon que alguien de 20 años podía tener cáncer, por lo que durante años le dijeron que tenía síndrome del colon irritable.

Por: María Paula González
Actualizado: 1 de oct, 2025
Comparta en:
Mujer con cáncer
Tiene 27 años y tiene un cáncer tipo 4 que los médicos ignoraron por su edad -
Foto: The Sun

Publicidad

Publicidad

Publicidad