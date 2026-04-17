Viajó al extranjero para arreglar sus dientes y terminó sin poder comer: tratamiento salió mal

Un hombre británico relató las complicaciones que sufrió después de viajar a Turquía para colocarse implantes dentales a un menor costo. Se trata de Jon Denton, un hombre de 34 años originario de Letchworth Garden City, en Hertfordshire, Reino Unido, quien sufrió un accidente de motocicleta en 2020 y desde entonces su situación dental cambió por completo, lo qie lo llevó a buscar alternativas fuera de su país para recibir tratamiento.

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Según su testimonio, el accidente que sufrió años atrás fue grave y obligó a los médicos a extraerle algunos dientes frontales para poder insertar un tubo de respiración durante su atención médica. Después del incidente, también tuvo que usar fijaciones metálicas en la mandíbula, lo que, con el tiempo, afectó el estado de sus dientes restantes y fue el deterioro progresivo de su dentadura lo que comenzó a generar dificultades en su vida diaria.

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El tratamiento para arreglarse los dientes que salió mal

Denton explicó que tenía problemas para comer y que incluso cepillarse los dientes se volvió complicado. Ante esa situación, decidió consultar con un dentista en el Reino Unido, quien le presentó un presupuesto cercano a las 30.000 libras esterlinas para restaurar su sonrisa. Debido al alto costo del tratamiento local, el hombre comenzó a investigar opciones en el extranjero y Turquía se convirtió en una de las alternativas más atractivas.



Tras revisar varias clínicas y comparar presupuestos, eligió una que le ofreció un tratamiento por aproximadamente 3.500 libras esterlinas. Y fue en enero de este año que Denton viajó al país para iniciar el procedimiento. Según relató, el proceso en la clínica fue rápido desde el momento de su llegada. Indicó que, después de completar algunos documentos y evaluaciones iniciales, fue llevado al sillón odontológico en menos de una hora.



Durante esa jornada, afirmó haber permanecido alrededor de seis horas mientras le colocaban 14 implantes dentales. Al día siguiente, regresó a la clínica para que le instalaran las piezas dentales definitivas. Inicialmente, el resultado le generó satisfacción, ya que recuperó la apariencia de una sonrisa completa. Sin embargo, poco después comenzaron los problemas.

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"Después de que pasaron los efectos de los analgésicos, el dolor era insoportable, un nueve sobre diez. Hubiera preferido volver a romperme la pierna", expresó el hombre en entrevista con The Sun. Y aunque al principio pensó que se trataba de molestias normales tras una intervención de este tipo, la situación empeoró cuando algunos dientes provisionales comenzaron a soltarse.



Los dientes se comenzaron a desprender de su boca

De acuerdo con su relato, días después de regresar al Reino Unido, experimentó un episodio que lo alarmó. Mientras se encontraba en casa, algunos de los dientes inferiores se desprendieron repentinamente cuando estaba riendo sentado en el sofá. El incidente fue acompañado de un dolor fuerte que le impedía realizar actividades básicas, como cepillarse los dientes o comer con normalidad.

"Se me cayeron las muelas provisionales de abajo. Me reí mientras estaba sentada en el sofá y simplemente se me cayeron. Después sentí un dolor insoportable; físicamente no podía cepillarme los dientes porque me dolían muchísimo, se estaba volviendo insoportable", indicó. Ante el empeoramiento de su condición, se comunicó con la clínica, que le sugirió regresar a Turquía para revisar los implantes.

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En marzo viajó nuevamente para someterse a una evaluación y recibir atención médica. Durante esa segunda visita, relató que fue sedado para realizar el procedimiento correctivo. Sin embargo, al despertar, descubrió que todos los implantes habían sido retirados. Según explicó, en la clínica le informaron que los implantes habían fallado y que la extracción total era necesaria.

El resultado de esta intervención lo dejó sin dientes, situación que ha afectado su bienestar emocional y su rutina diaria. "Me levanto de mal humor todos los días y no quiero ir a trabajar, lo cual está afectando mis facturas y mis ingresos".

Tras la extracción de los implantes, la clínica le ofreció dos opciones: pagar un nuevo procedimiento para colocar dentaduras postizas o aceptar un reembolso parcial del dinero invertido inicialmente. Denton decidió optar por el reembolso, que ascendió a aproximadamente 2.700 libras esterlinas. Actualmente, el hombre se encuentra intentando reunir fondos para poder costear un nuevo tratamiento dental que le permita recuperar la funcionalidad de su boca.

"Es lo peor que me ha pasado en la vida, ojalá pudiera retroceder en el tiempo", concluyó.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co