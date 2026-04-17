Investigan crimen de tres mujeres de una familia en Meta: señalan a expareja de una de las víctimas

La Policía Nacional reveló información sobre la muerte de tres mujeres de una misma familia, quienes fueron asesinadas en hechos todavía bajo investigación. El crimen ocurrió en el municipio de La Macarena, en el departamento del Meta. Las autoridades indican que el presunto responsable del crimen sería la expareja de una de las víctimas, las otras dos fallecidas son su excuñada y su exsuegra.



¿Qué se sabe del crimen?

"En la madrugada de hoy (jueves 16 de abril), en la vereda Alto Morichal, fueron asesinadas con arma blanca tres personas de una misma familia y una más resultó gravemente herida. De forma preliminar, el presunto responsable sería la expareja de una de las víctimas. Los hechos son materia de investigación", se lee en un comunicado de prensa compartida por la Policía del departamento del Meta. Las víctimas fueron identificadas como Pracedis Calderón Andrade, Arelys Monje Calderón y Versy Monje Calderón.

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Los hechos habrían ocurrido durante una reunión familiar. La Alcaldía de La Macarena se pronunció sobre el crimen contra las tres mujeres. "La Administración Municipal expresa su rechazo frente a los lamentables hechos ocurridos que dejan como resultado el asesinato de tres mujeres. Estos actos de violencia no tienen justificación y atentan contra la vida, la dignidad y la tranquilidad de nuestra comunidad. Extendemos un mensaje de solidaridad y acompañamiento a sus familias y seres queridos en este difícil momento", se lee en un primer texto.



"Hacemos un llamado a la comunidad a fortalecer el respeto por la vida y a decirle NO a cualquier tipo de violencia contra la mujer", agregó la Alcaldía, que también realizó un acto simbólico "de solidaridad y respeto por la vida, alzando la voz para rechazar toda forma de violencia, especialmente contra la mujer". La Policía indicó que en el lugar fue encontrada una persona lesionada, quien fue remitido a una clínica en Bogotá por la gravedad de sus heridas y quien además "registra orden de captura vigente por homicidio".

"En el lugar se incautaron un arma blanca y un arma de fuego artesanal, dejadas a disposición de la autoridad competente. En coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se dispuso un equipo especial para esclarecer el caso y capturar a los responsables", agregó la Policía en el comunicado.

