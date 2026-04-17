TransMilenio se pronunció sobre homicidio en una estación de estudiante de 19 años de la Uniminuto

Un joven estudiante universitario falleció luego de recibir varias heridas de puñaladas en un aparente intento de hurto. El estudiante de 19 años cursaba primer semestre de Ingeniería de Sistemas en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, institución educativa que informó su muerte.



El estudiante fallecido fue identificado como Fredy Santiago Guzmán Cárdenas, quien fue apuñalado en la estación La Granja del sistema de transporte masivo el pasado miércoles 15 de abril. "Este suceso nos enluta como comunidad educativa y nos convoca a alzar la voz frente a una realidad que afecta no solo a nuestra Institución, sino a la sociedad en su conjunto. La inseguridad ciudadana no puede robarse los sueños de ninguna persona. Rechazamos de manera categórica cualquier forma de violencia que atente contra la vida, la integridad y los sueños de nuestros estudiantes y de cualquier ser humano", dijo la institución universitaria.



¿Qué dijo TransMilenio sobre el homicidio del joven estudiante?

La empresa TRANSMILENIO S.A. compartió un comunicado tras conocerse el homicidio del joven en una de las estaciones del sistema, asegurando que lamentaban y condenaban el hecho. "Además, enviamos un mensaje de solidaridad y acompañamiento a la familia y allegados de la víctima. Estamos a disposición de las autoridades competentes para colaborar con el proceso de investigación que permita establecer los responsables de este repudiable hecho", aseguraron en un comunicado de prensa.

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"Una vez se conoció la situación, los protocolos de atención en el lugar fueron activados por parte de los colaboradores del Sistema y la Policía", agregaron en el breve texto. Por su parte, la institución universitaria fue enfática en lamentar la muerte del joven. "La vida de Freddy Santiago, que iniciaba su vida adulta, con sueños de estudiar y crecer en su proyecto de vida, no puede verse cegada de manera violenta y que este hecho no nos cuestione ni nos exija un cambio como sociedad", dijeron.

Este crimen se suma a uno ocurrido en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, también el pasado 15 de abril. Un hombre de 54 años fue asesinado por hombres armados que, al parecer, intentaban robarlo. La víctima recibió varios disparos y fue trasladado a un centro asistencial cercano, donde murió por la gravedad de sus heridas. Por este hecho, capturaron a una persona de 31 años. Asimismo, se inmovilizó una motocicleta empleada para cometer el robo que terminó en el homicidio del hombre. "Es de resaltar que el capturado, registra anotaciones por hurto y violencia intrafamiliar", agregó la Policía Metropolitana.

