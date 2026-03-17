¿Cuándo se daría la liquidación de EPS quebradas? Esto dijo el ministro Armando Benedetti

Durante el más reciente consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas, lo que dejaría a cerca de 25 millones de usuarios a la deriva.

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"Las EPS, ministro de Hacienda y ministro de Salud, todas las que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera. Ya no tenemos alternativas, el Congreso no aprobó la reforma, ya no queda sino este último trato", dijo el mandatario, al señalar al Congreso y a los altos tribunales de obstaculizar lo planteado en la reforma a la salud.

"Es mejor que se liquiden, por lo menos no producimos ese daño a la estabilidad fiscal de Colombia", agregó.



Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, cuestionó al presidente Petro, asegurando “que de la noche a la mañana sale a improvisar y a generar pánico”, precisando que “las EPS quebradas, desde la óptica de los ciudadanos, son las que las que administra el Gobierno nacional, iniciando por la Nueva EPS”. (Lea también: Tribunal ordena suspensión inmediata de decreto que dejaba en firme traslado de usuarios a Nueva EPS)



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“El problema de las EPS no ha sido falta de recursos por parte de este gobierno”

En diálogo con Noticias Caracol, el ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó cómo se llevaría a cabo la liquidación de por lo menos 8 EPS en Colombia, asegurando que los problemas de en el sistema de salud no nacieron en la administración de Gustavo Petro.

“Si usted recoge cualquier otro presidente, siempre va a haber una anotación, una alocución en la cual el presidente de ese momento, de turno, dice que hay un problema con la salud y le ha invertido billones de billones de pesos a las EPS y lo que ha pasado es que se han robado la plata. El problema de las EPS no ha sido falta de recursos por parte de este gobierno o de otros gobiernos que le han dado una chequera en blanco de billones de billones de pesos para las EPS. Y lo que ha venido sucediendo es que la plata se ha perdido. Lo que quiere el presidente es reconstruir otra vez, renovar o reambientar nuevamente los pacientes de las EPS para que queden cerca de los centros de atención para que sea algo de prevención. Eso es lo que ha querido el señor presidente”, sostuvo.

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Sobre la orden de Petro, el ministro indicó que las entidades “que estén ahora mismo quebradas se van a intervenir con base en que no están sirviendo y no se les puede seguir dando plata a esas EPS para que sigan siendo desangradas”.

Sin embargo, aseguró que el proceso “será poco a poco y no será de un momento a otro. Y usted sigue perteneciendo a su propia EPS intervenida si es que se da ese proceso y va a seguir siendo atendido ahí. Eso no es de un solo tajo ni solamente es de forma arbitraria. Se hará en esa EPS que está actualmente quebrada, que se la robaron y que está quebrada y hay que intervenirla porque entonces, ¿cuál es la otra solución?”.

Por su parte, el presidente Petro escribió en X que él recibió 28 EPS y "todas estaban quebradas, no tenían reservas técnicas, norma fundamental para aseguradoras financieras".

Sobre la liquidación, dijo que "quedarán las que limpien sus estados financieros. Las públicas las deben sanear sus propietarios públicos: la Nación, Medellín y Bogotá. Las privadas sus dueños privados, las demás se liquidan como hizo Uribe, Pastrana, Duque, etc.".

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Sobre la posible quiebra de las IPS si se ejecuta esa orden, Benedetti aseveró que “las IPS están quebradas actualmente con base a la intermediación de las EPS, las EPS nunca les pagan a las IPS y las IPS hoy no reciben plata y están quebradas completamente por el sector de la salud. Eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que quería hacer la reforma, acabar con la intermediación de las EPS”.

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