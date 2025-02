Confesión de un feminicidio revelaría conexión con otro caso sin resolver tres años antes

En un giro inesperado, Héctor Guayabo Bernal, quien confesó el feminicidio de Alejandra Moreno en 2024, ha sido señalado como responsable de la desaparición de Norly Perdomo en 2021. Las familias de ambas víctimas claman por justicia y denuncian graves fallas en la investigación de la Fiscalía.

Dos casos, un mismo sospechoso

En 2021, Norly Perdomo desapareció en Villavicencio, Meta. Tres años después, en 2024, Alejandra Moreno, una tecnóloga ambiental, fue hallada sin vida a orillas del río Guatiquía en la misma ciudad. La posible conexión entre estos dos casos apunta a Héctor Guayabo Bernal, un estilista que enfrenta cargos por feminicidio.

El drama de dos familias

Séptimo Día conoció el drama de dos familias que aseguran que la Fiscalía cometió graves fallas en la investigación. Según ellos, una muerte se podría haber evitado si las autoridades hubieran actuado correctamente desde el principio.

Desde un centro de reclusión en Calarcá, Quindío, Héctor Guayabo Bernal hizo una cruda confesión: “Yo no sé qué pasó que cuando yo la solté ya sentí que no se movía, ahí es cuando me doy cuenta de que realmente ella ya no estaba en este mundo”.

Publicidad

(Lea también: Mujer cayó de un puente peatonal en Bogotá y vivió para contarlo, pero sufrió graves secuelas)

Guayabo aceptó ante las cámaras haber ahorcado a su pareja, Alejandra del Pilar Moreno, en julio de 2024.

Héctor Guayabo Bernal confesó el feminicidio de Alejandra Moreno en 2024 Foto: Séptimo Día

Publicidad

Un crimen que estremeció a Villavicencio

El caso de Alejandra Moreno conmocionó a los habitantes de Villavicencio. En 2021, la familia de Norly Perdomo ya lo había señalado como el responsable de su desaparición, pero afirman que el sistema les dio la espalda.

Alejandra Moreno, una mujer de 32 años, se convirtió en la víctima de Héctor Guayabo. “Si ellos nos hubieran escuchado, se habría evitado la muerte de Alejandra”, asegura la familia de Norly.

Alejandra del Pilar Moreno era una tecnóloga ambiental y madre soltera dedicada a su hija de 6 años. Mientras trabajaba incansablemente para darle un mejor futuro a su hija, Héctor Guayabo vivía del reconocimiento como peluquero en una ciudad pequeña. A comienzos de 2024, Alejandra y Héctor iniciaron una relación, pero las primeras señales de alerta no tardaron en aparecer.

(Lea también: Joven murió por alcantarilla sin tapa en la avenida Caracas de Bogotá: el accidente quedó en video)

Publicidad

La desaparición de Alejandra

La pesadilla comenzó la noche del 4 de julio de 2024. Ronald, expareja de Alejandra y padre de su hija, notó algo extraño al recoger a la menor. Al día siguiente, le llegaron mensajes del celular de Alejandra, algo inusual ya que ella siempre llamaba a su hija. Dos días después, el cuerpo de Alejandra fue hallado a orillas del río Guatiquía con signos de violencia.

El 6 de julio de 2024, dos días después de que fue vista con vida por última vez Alejandra Moreno, la Policía de Villavicencio recibió una alerta inquietante de un moto carguero.

Publicidad

La Policía interrogó al moto carguero que transportó el cuerpo y allanó la casa de Héctor Guayabo, encontrando pruebas incriminatorias. Tras conocerse el caso de Alejandra, otra familia de Villavicencio afirmó que Héctor ya había asesinado a una mujer antes.

El caso de Norly Perdomo

Norly Perdomo desapareció en 2021. Su familia siempre sospechó de Héctor Guayabo, pero la Fiscalía no verificó su versión. En enero de 2022, aparecieron restos en descomposición en el río Guatiquía, pero nunca se hicieron pruebas de ADN. Tras el crimen de Alejandra, la Fiscalía aceptó hacer el cotejo de ADN, confirmando que los restos eran de Norly.

(Lea también: Tragedia por caída de árbol sobre pareja: mujer embarazada se salvó, pero su esposo murió)

Aunque se determinó que Norly fue asesinada, no se logró identificar la causa exacta de la muerte. Héctor huyó, pero fue detenido en Calarcá, Quindío, y se le imputaron cargos por feminicidio agravado. En diciembre de 2024, Héctor aceptó el crimen de Alejandra, pero no su participación en el asesinato de Norly.

Publicidad

Séptimo Día solicitó una entrevista al fiscal Germán Cubillos y al investigador del CTI Orlando Vaca sobre las presuntas fallas en la investigación de la desaparición de Norly. Aunque la Fiscalía no permitió declaraciones, respondieron por escrito que se está avanzando en la investigación del homicidio de Norly, pero Héctor Guayabo aún no ha sido vinculado a este caso.

Familia de Alejandra Moreno cuestiona preacuerdo de Héctor Guayabo con la Fiscalía por el feminicidio de la mujer Foto: Séptimo Día

Un cuestionado preacuerdo



Por haber confesado el crimen de Alejandra Moreno, la Fiscalía hizo un preacuerdo con Héctor Guayabo, que fue aprobado por un juez. Sin embargo, la familia cuestionó este acuerdo, ya que le otorgó un beneficio de 5 años y medio menos de la pena máxima por feminicidio.

Publicidad

En un centro de reclusión en Calarcá, Quindío, Héctor Guayabo Bernal espera el juicio por el feminicidio de Alejandra Moreno, mientras las familias de las víctimas claman por justicia y respuestas.