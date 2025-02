Mujer cayó de un puente peatonal en Bogotá y vivió para contarlo, pero sufrió graves secuelas

En Bogotá, la vida de Julieta Ramírez Bernal cambió drásticamente el 11 de junio de 2024. Mientras transitaba por el puente Getsemaní, en Bosa, sufrió una caída de aproximadamente dos metros que le dejó graves secuelas físicas. Este accidente ha puesto en evidencia la negligencia en el mantenimiento de la infraestructura pública de la ciudad.

Así fue el accidente

Julieta Ramírez Bernal, una residente de Bosa, se dirigía a la avenida San Bernardino para tomar el transporte al trabajo. Mientras esquivaba motos, personas y bicicletas en el puente Getsemaní, resbaló y cayó al vacío.

"Yo resbalé, dije ‘ay, me caí’, pero entonces no encontré de dónde agarrarme, no había barandas", relató Julieta a Séptimo Día.

Consecuencias físicas

Desde el accidente, Julieta sufre de dolores constantes en la cabeza y la espalda. "Hoy en día me duele siempre la cabeza, me duele la espalda, yo me voy así de medio lado, voy caminando y como que me voy cayendo", explicó.

Su esposo, Rafael Alfonso Carrillo, también recalca los diversos problemas de salud: "Antes del accidente ella no sufría esos dolores de cabeza, no sufría de los dolores de rodilla, de la cadera, cuando se para o se sienta y le duele o se cansa".

Adulta mayor sufre dolor crónico tras caer de puente deteriorado en Bosa Foto: Séptimo Día

¿Quién responde?

El puente Getsemaní, donde ocurrió el accidente, es parte del espacio público de Bogotá, cuya construcción y mantenimiento están a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, y, en algunos casos, de las alcaldías locales.

Andrés Castro Franco, personero de Bogotá, afirmó: "La responsabilidad inicialmente está en el IDU, quien es el que debe tener la caracterización de cómo se encuentra la ciudad y a partir de allí, pues hacer el llamado a las entidades que les corresponde hacer el reemplazo, el mantenimiento, tener la vía, tener el sendero, tener el corredor vial en excelentes condiciones".

Vecinos y líderes sociales de la zona ya habían reportado los daños en el puente a las autoridades responsables. Giovanni García, miembro de la junta de acción comunal del barrio Laureles, señaló: "Todas esas denuncias, todos esos reportes que se hacían al IDU que es la entidad que debía hacer esta intervención en la infraestructura vial y alcaldía local, ellos se pasaban la pelota por un tema de una póliza".

Tras el accidente, el IDU, bajo la dirección de Orlando Molano, reparó las barandas del puente Getsemaní.

El alcalde local de Bosa, Fabián Ernesto Ramírez, reconoció los problemas de coordinación entre las entidades: "Es posible que ese tipo de cruces de información existan entre alcaldía local y el IDU, porque el conjunto de información que existe en el Distrito es gigante y muchas veces ese conflicto de competencia. En muchas oportunidades esos conflictos de competencia generan este tipo de situaciones que afectan a la ciudadanía".

Presunta negligencia en mantenimiento de puente en Bosa provoca grave accidente a adulta mayor Foto: Junta de Acción Comunal Barrio Bosa Laureles

Séptimo Día intentó obtener una entrevista con Orlando Molano, director del IDU, quien se negó a hablar sobre el tema. La entidad solo envió un comunicado lamentando el accidente de Julieta Ramírez Bernal y asegurando que los hechos y la causa del accidente aún no están claros. El comunicado también indicó que el IDU atenderá cualquier proceso que se presente para aclarar los hechos a través de las instancias correspondientes.

La presunta negligencia en el mantenimiento de la infraestructura pública podría causar accidentes con secuelas graves e irreparables en la ciudadanía, como es el caso de Julieta Ramírez.