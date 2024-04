Expolicía se encontró de frente con su suplantador y ahora vive un calvario

John Harold Puello Polo es un barranquillero de 39 años que estuvo al servicio de la Policía Nacional durante varios años. Hoy en día, vive rodeado de carpetas en donde dijo guardar registro de su desgracia. Él relató a Séptimo Díael día que se encontró de frente con su suplantador.

En 2018, cuando ejercía el cargo policial y durante una revisión a un vehículo para mirar los antecedentes se topó con Gerardo Hernández quien, al entregarle su documento, Puello identificó que esa sería su cédula de ciudadanía en manos ajenas. Hernández abría falsificado el documento.



“Son delincuentes porque se están tratando de ocultar con otra cédula, pero no contaron de que el documento era la mío. Entonces, yo me puse en estado de alerta y por eso me baje de la buseta y monte mi pistola para estar atento algún tipo de reacción”, aseguró Puello. Sin embargo, la suplantación no quedo ahí tras la captura. La tranquilidad de Puello se vio afectada luego de enterarse de varios fraudes y una denuncia por extorsión que llevaba su nombre. Pero ¿Cómo seguían falsificando su identidad?

Según mencionó su documento de identificación se utilizó para cometer múltiples irregularidades. Además, cada vez aparecían más cobros por gastos incurridos por la firma de contratos con la que, supuestamente, era su cédula. Acudió a las autoridades y a las líneas telefónicas pre y pospago donde le aparecían al menos 1.000 líneas autorizadas a su nombre. Además, de créditos en supermercados y almacenes en todo el país. Fue reportado en las centrales de riesgo y tiene varias deudas a cargo.



Ya han pasado 6 años desde que puso la denuncia ante las autoridades e incluso el reporte en los medios de comunicación. “Una tragedia totalmente. Pedí mi familia, mi economía, mi estabilidad laboral, todo”, afirmó. Las empresas telefónicas ya han bloqueado los números de las líneas que estaban a su nombre mientras él espera seguir aclarando lo sucedido y pide a la Fiscalía que puedan agilizar la investigación para que no sigan perjudicando su vida. “Mi esperanza es limpiar mi nombre, que me escuchen, que se den cuenta que están cometiendo un error”, agregó Puello.

El representante Duvalier Sánchez propuso cambiar algunas normas: “A partir de la aplicación de la ley si un ciudadano recibe una llamada de una entidad financiera cobrándole una deuda que la persona no se dio por enterada, automáticamente se suspende el cobro, también se exige a las instituciones financieras que se retire a la persona de esas centrales de riesgo”. Su proyecto de ley ya paso todos los debates en Cámara y Senado, solo falta la firma del presidente Gustavo Petro para que sea una realidad.

Publicidad