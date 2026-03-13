Black Ops Royale llega a Warzone con Avalon y una fórmula centrada en el saqueo

La experiencia de Battle Royale dentro de Call of Duty: Warzone continúa evolucionando con la llegada de Black Ops Royale, un nuevo modo gratuito que retoma conceptos del recordado Blackout y los adapta a la estructura actual del juego. Disponible desde el 13 de marzo de 2026, esta propuesta introduce cambios importantes en la forma en que los jugadores se equipan, sobreviven y avanzan dentro de cada partida.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El modo se desarrolla en Avalon, un mapa de gran escala que también forma parte del universo narrativo de Call of Duty: Black Ops 7. Aquí, hasta 100 jugadores divididos en 25 escuadrones de cuatro integrantes se lanzan al combate utilizando trajes aéreos, iniciando cada enfrentamiento con equipamiento mínimo y la necesidad de explorar el entorno para fortalecerse.

Más que un simple añadido, Black Ops Royale plantea una reinterpretación del formato tradicional de Warzone, enfocándose en la obtención directa de recursos y en decisiones tácticas tomadas en medio del combate.



Un Battle Royale con reglas diferentes

Una de las principales características de Black Ops Royale es la eliminación de varios elementos que se habían vuelto habituales en Warzone. En este modo no existen armamentos personalizados, estaciones de compra ni el sistema de Gulag que permite regresar a la partida tras ser eliminado.



En su lugar, todos los jugadores comienzan con el mismo punto de partida: un pistol Jäger 45, un cuchillo, dos placas de armadura y un wingsuit para desplazarse desde el aire hacia cualquier punto del mapa. Desde ese momento, la supervivencia depende de encontrar armas, equipamiento y mejoras directamente en el campo de batalla.

Publicidad

Este enfoque busca equilibrar el inicio de cada partida y fomentar la improvisación. No hay rutas aseguradas para obtener armamento específico ni configuraciones previamente definidas. Adaptarse a lo que aparece durante la exploración se convierte en parte central de la estrategia.

Armas con arquetipos y progresión por rareza

El sistema de armas también presenta cambios importantes. En lugar de recolectar accesorios individuales, cada arma dentro de Black Ops Royale posee arquetipos predeterminados que determinan su comportamiento y estilo de uso.

Publicidad

Estos arquetipos combinan beneficios globales con configuraciones específicas de accesorios. A medida que el jugador encuentra Attachment Kits, puede mejorar la rareza del arma y desbloquear progresivamente sus accesorios hasta alcanzar niveles Legendary o incluso Exotic.

Este sistema introduce una progresión clara durante la partida: el armamento encontrado inicialmente puede evolucionar hasta convertirse en una pieza clave para la victoria si se invierte tiempo en mejorarlo.

Interfaz y gestión del equipo

Otra de las novedades es el sistema de interfaz llamado Cerebral Link, una adaptación del HUD tradicional de Warzone que incorpora información adicional en tiempo real.

Entre los datos visibles se encuentran el nivel de rareza de las armas, su arquetipo, los caminos de mejora disponibles y el estado del inventario ampliado. El objetivo es facilitar decisiones rápidas durante el combate y mejorar la gestión del equipo sin interrumpir el ritmo de la partida.

Publicidad

El sistema también amplía el menú de mochila, permitiendo transportar más tipos de equipamiento y organizar mejor los recursos obtenidos durante la exploración.

Perks y equipamiento con enfoque táctico

El regreso del sistema de Perks inspirado en el Blackout original introduce otra capa estratégica. En lugar de ocupar ranuras permanentes, estos beneficios funcionan como consumibles temporales que pueden activarse en el momento que el jugador considere oportuno.

Publicidad

Cada escuadrón puede compartirlos, intercambiarlos y utilizarlos en situaciones específicas, como enfrentamientos intensos o intentos de recuperación tras perder terreno.

En cuanto al equipamiento, los jugadores pueden llevar dos tipos diferentes al mismo tiempo, incluyendo herramientas conocidas dentro de la saga como el Grappling Hook, el Sensor Dart o el Trauma Kit. A esto se suman rachas de bajas y el sistema de armadura por niveles.

Actividades y eventos dentro del mapa

Avalon no solo sirve como escenario para los combates tradicionales del Battle Royale. El mapa también introduce actividades opcionales que ofrecen recompensas adicionales a cambio de asumir ciertos riesgos.

Entre ellas se encuentran:

Publicidad

Cazar recompensas sobre otros jugadores

Abrir Strongboxes que contienen armadura

Capturar relays para activar barridos UAV o redepliegues

Enfrentar defensas de guilds para obtener botín especial

Estas actividades buscan diversificar las decisiones dentro de cada partida. En lugar de centrarse únicamente en el combate directo, los equipos pueden optar por cumplir objetivos específicos que mejoren su posición estratégica.

Cradle Breaches y la presencia de zombis

Uno de los elementos más llamativos de Black Ops Royale son las Cradle Breaches, zonas cubiertas por un gas rojo que altera el entorno y genera hordas de zombis.

Publicidad

Dentro de estas áreas, los jugadores pueden encontrar botín que no es visible fuera de la zona contaminada. También es posible enfrentarse a un Mangler Boss o abrir una Mystery Box, lo que ofrece recompensas de alto nivel.

Sin embargo, el riesgo es considerable: la combinación de enemigos no controlados y otros escuadrones interesados en el mismo botín puede convertir estas zonas en algunos de los puntos más caóticos del mapa.

Un mapa pensado para la movilidad

Avalon representa el nuevo “Big Map” dentro de Warzone, ampliando la rotación junto a otros escenarios conocidos como Verdansk, Rebirth Island y Haven’s Hollow.

El mapa presenta una mezcla de sectores urbanos densos, rutas abiertas, interiores tácticos y largas líneas de visión, lo que permite diferentes estilos de juego. Además, el diseño busca mejorar la movilidad entre áreas mediante zonas de arena y conexiones terrestres que reducen la dependencia del agua.

Publicidad

Durante la partida, el área segura continúa reduciéndose mediante el clásico Collapse, obligando a los jugadores a desplazarse constantemente y aumentando la intensidad de los enfrentamientos finales.

Integración con el progreso del juego

Black Ops Royale también se conecta directamente con el progreso general de Warzone y de Black Ops 7. Los jugadores pueden completar desafíos, misiones y desbloquear camuflajes, además de participar en el evento Counter Skies, activo entre el 17 de marzo y el 2 de abril.

Publicidad

Entre las recompensas se incluyen nuevas armas, accesorios y aspectos de operador.

Con este modo, Warzone busca recuperar parte del ritmo y la filosofía del primer Battle Royale de la franquicia, mientras introduce sistemas modernos de progresión y exploración. La combinación de saqueo estratégico, combate directo y eventos dinámicos apunta a ofrecer partidas más impredecibles, donde cada decisión puede definir el resultado del enfrentamiento.

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.