Navidad con Stranger Things: todo sobre el estreno de los nuevos capítulos de la quinta temporada

El fenómeno televisivo que definió a toda una generación está a punto de concluir, y para los fanáticos en Colombia, el regalo de Navidad llegará directamente desde Hawkins. Tras casi una década de misterios, terror y nostalgia ochentera, la quinta y última temporada de Stranger Things se prepara para lanzar su segunda tanda de episodios en una fecha tan especial como estratégica.



¿A qué hora se estrenan los nuevos episodios en Colombia?

Para quienes están listos para cambiar la cena navideña por un maratón de suspenso, la cita es este jueves 25 de diciembre de 2025. Netflix ha coordinado un lanzamiento global para el Volumen 2 de esta temporada final, y en el territorio colombiano, los capítulos estarán disponibles a partir de las 20:00 (8:00 p. m.).

Este estreno forma parte de una estrategia de lanzamiento en tres etapas diseñada por los hermanos Duffer y Netflix para mantener la tensión al máximo:



Parte 1: Estrenada el pasado 26 de noviembre de 2025.

Estrenada el pasado 26 de noviembre de 2025. Parte 2: Disponible este 25 de diciembre (incluye los episodios 5, 6 y 7).

Disponible este (incluye los episodios 5, 6 y 7). Parte 3: El gran capítulo final, que llegará el 31 de diciembre de 2025.

¿Cuánto duran los nuevos episodios de Stranger Things?

Si algo ha caracterizado a esta última entrega es su escala masiva. El Volumen 2, que se estrena esta Navidad, ofrece casi tres horas y media de contenido continuo. Netflix ya reveló los nombres y cuánto durará cada uno de los tres penúltimos episodios:



Episodio 5 – “Shock Jock”: Tendrá una duración de 1 hora y 8 minutos (68 minutos).

Tendrá una duración de (68 minutos). Episodio 6 – “Escape from Camazotz”: Se extenderá por 1 hora y 15 minutos (75 minutos).

Se extenderá por (75 minutos). Episodio 7 – “The Bridge”: Concluirá este bloque con 1 hora y 6 minutos (66 minutos).

Es importante destacar que, aunque estas duraciones son extensas, el récord de la serie sigue perteneciendo al final de la cuarta temporada, "The Piggyback", que alcanzó las dos horas y 22 minutos. No obstante, el cierre definitivo programado para el 31 de diciembre, titulado 'The Rightside Up', promete ser un evento de dos horas y cinco minutos, superando la duración de muchas películas comerciales.



¿Qué esperar de estos nuevos capítulos?

La historia actualmente ocurre en 1987, un año después de los catastróficos eventos de la cuarta temporada. Hawkins se encuentra bajo un estricto control militar, y aunque la entrada al Upside Down parece sellada, la amenaza es más letal que nunca.

Uno de los puntos más impactantes revelados en los avances es una declaración de Dustin, quien asegura que "todo este tiempo, todo lo que habíamos pensado sobre el Otro Lado fue un gran error". Esta revelación sugiere que la naturaleza de Vecna y su reino no es lo que los protagonistas (y la audiencia) creían.



Algunos de los puntos clave que la audiencia espera solucionar son: El destino de Max y Holly. ambas víctimas de Vecna; la unión de Dustin y Steve y la preocupación generalizada entre los fans sobre la posible muerte de uno de ellos; y, finalmente, Will se perfila como la pieza clave para la batalla final contra Henry Creel ya que se ha confirmado que tiene una conexión psíquica profunda con Vecna.



La expectativa es tan alta que los capítulos iniciales de esta quinta temporada ya han roto récords en portales como IMDb. De hecho, el episodio "El hechicero" (Temporada 5, Episodio 4) se ha convertido en el mejor calificado de toda la serie con un impresionante 9.7/10.

Netflix ha decidido honrar este impacto cultural permitiendo que el episodio final del 31 de diciembre se proyecte en salas de cine seleccionadas en Estados Unidos y Canadá, un hecho sin precedentes para una producción original de la plataforma. Aunque en Colombia el estreno principal sigue siendo digital, la intensidad de estos episodios finales promete cerrar con broche de oro una narrativa que comenzó hace casi una década.

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.