Duro testimonio de mujer a la que su pareja lanzó de un carro para cobrar millonario seguro

Wolfang Alberto Aguilar Bernal es señalado por las autoridades y por los familiares de dos mujeres como el presunto responsable de haberlas inducido a contratar millonarios seguros de vida para luego atentar contra sus vidas. En un proceso judicial que ha tomado años de investigación, una de ellas logró sobrevivir a un ataque ocurrido en las carreteras de Casanare y hoy su testimonio es clave. Séptimo Día conoció el caso en 2021.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Claudia Jazmín Ruiz, una mujer campesina y madre soltera, conoció a Wolfang en Bogotá a finales de 2015. Tras entablar una relación, Aguilar la convenció de viajar a Casanare con la promesa de una vida mejor, pero antes de partir, la llevó a una oficina de seguros en el norte de la capital para firmar una póliza de la que él sería el único beneficiario.

“Me pasaron una cantidad de papeles, que la verdad yo nunca leí que firmaba, porque yo confiaba en él”, dijo Claudia Jazmín en Séptimo Día, sobre aquel momento.



Sobrevivió a una tragedia

La tragedia ocurrió el 6 de enero de 2016, durante un supuesto paseo en el departamento de Casanare. Según su relato, mientras se desplazaban en la parte trasera de una camioneta a gran velocidad, Aguilar la lanzó al pavimento. “Yo sentí y vi a Wolfang enfrente de mí. Yo alcancé a gritar y él se hizo como si fuera a alcanzarme y yo caigo. Hasta ahí me acuerdo... A mí me iban a matar. Wolfang me iba a matar para cobrar el seguro que me hizo firmar en Bogotá”, recordó.



Tras el impacto, quedó gravemente herida sobre la carretera y fue trasladada de urgencia a un hospital. Allí recuperó el conocimiento en medio de un intenso sufrimiento. Al despertar, las secuelas eran evidentes. “Recuerdo cuando desperté, porque las enfermeras me estaban quitando el pavimento de la cara y eso fue un dolor horrible. También recuerdo que me cogieron diez puntos en la cabeza”.



A pesar de la gravedad de los hechos, la denuncia presentada por Claudia Yasmín fue inicialmente tramitada como un caso de lesiones personales y no como tentativa de homicidio, lo que llevó a que meses después el proceso fuera archivado por la Fiscalía en Casanare.



Denuncian otro caso

Cinco meses después, Wolfang Aguilar inició una relación con Claudia Janeth López, una operaria de una fábrica textil en Bogotá. Según Yuly, su hija, el hombre apareció en sus vidas mostrándose como una persona protectora, pero pronto las cosas cambiaron.

Publicidad

Wolfan la convenció de vender sus pertenencias y mudarse con él, pero la realidad que encontró fue muy distinta. “Pasó de tener una vida precaria a seguir en la misma condición, porque digamos nunca vi que él le dijera ‘Claudia, para un arriendo, para un mercado’, nunca. Aparte de eso, nunca le compró, la tenía durmiendo en el suelo", relató la hija.

Al parecer, Claudia Janeth había adquirido un seguro de vida por $330 millones en marzo de 2016, tres meses antes de su muerte, dejando como único beneficiario a Aguilar Bernal.



¿Accidente en río Sumapaz?

En junio de 2016, durante un paseo a Pandi, Cundinamarca, Claudia Janeth murió supuestamente ahogada en el río Sumapaz. La versión que Wolfang entregó a la familia fue escueta: "La flaca se me ahogó".

Publicidad

Según él, la mujer se había resbalado de una rama mientras le tomaba una foto, pero la necropsia y la investigación de la Sijín revelaron que la mujer tenía un golpe en la parte occipital de la cabeza, y que no correspondía a una caída accidental.

Para su familia, esto resultó incomprensible dadas sus dificultades económicas: “A mí se me hace raro, no había para una cosa, no había para otra. ¿Cómo iba a pagar un monto de un seguro?”, cuestionó su hija.

Las sospechas contra el sujeto se intensificaron cuando la aseguradora informó que, a solo cuatro días del fallecimiento, Aguilar ya estaba reclamando el dinero: “Mi mamá había adquirido un seguro hacía poco tiempo, el único beneficiario era él. Wolfang a los cuatro días de mi mamá haber fallecido, ya estaba llamando a reclamar el seguro de vida”, dijo la hija de la víctima.



Captura y condena

Wolfang Alberto Aguilar fue capturado el 1 de septiembre de 2016, pero el proceso judicial estuvo marcado por dilaciones y cambios de fiscales, lo que permitió que años más tarde fuera dejado en libertad por vencimiento de términos. Durante su tiempo en libertad, el equipo del programa Séptimo Día lo localizó en Bogotá para obtener su versión, momento en el cual el hombre reaccionó con violencia y agredió físicamente a los periodistas y al camarógrafo.

Ante las preguntas sobre las pólizas de vida, Aguilar solo respondió con evasivas y agresiones, negándose a dar explicaciones sobre por qué era el beneficiario de ambas mujeres.

Publicidad

Finalmente, el 12 de septiembre de 2025, el juez primero penal del circuito de Fusagasugá emitió una sentencia condenatoria. Wolfang Aguilar Bernal fue condenado a 37 años de prisión por el homicidio de Claudia Janeth López, tras determinarse que la muerte de la señora no fue un accidente y que el golpe que tenía la víctima no pudo ser causado por caída.

A pesar de esta condena, Wolfang Alberto continúa en libertad debido a que su defensa apeló la decisión y no existe actualmente una orden de captura vigente hasta que el Tribunal Superior de Cundinamarca falle en segunda instancia.

Publicidad

Para Nancy López, hermana de la víctima fallecida, la condena representa un avance, aunque la libertad del agresor genera zozobra: “Parte de tranquilidad sí nos da, porque se demostró que sí es culpable, que actuó de una manera despiadada y que en cierta parte se hizo justicia, aunque él sigue en libertad". Por su parte, Claudia Jazmín Ruiz afirmó que gracias a su testimonio su historia no ha quedado “en el olvido, en la impunidad".

Por ahora, este hombre, señalado por Claudia Yasmín y por la familia de Claudia Janeth López como el presunto responsable de graves hechos de violencia, permanece en libertad mientras avanza la revisión judicial de su caso.

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Séptimo Día.