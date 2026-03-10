Hallan sin vida a Eutimio Valencia Duave, gobernador indígena del Chocó: ¿qué se sabe?

La Asociación de Cabildos Indígenas Emera, Wounaan, Katío, Chamí y Tulé del Chocó, (Asorewa) confirmó el hallazgo sin vida de Eutimio Valencia Duave, un gobernador indígena del departamento del Chocó que había desaparecido el pasado 7 de marzo. La víctima había desaparecido cuando se dirigía al municipio de Tadó y un grupo de sujetos armados lo secuestraron.



A través de un comunicado, Asorewa indicó que “expresamos nuestro profundo dolor y consternación tras conocerse el hallazgo del cuerpo sin vida del gobernador indígena Eutimio Valencia Duave, autoridad de la comunidad indígena Alto Tarena, quien había sido reportado como desaparecido”.

Agregó la entidad que “el gobernador Eutimio Valencia Duave fue reconocido como una autoridad comprometida con el bienestar de su comunidad, la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y la protección de nuestros territorios ancestrales. Su liderazgo, su palabra y su trabajo por la comunidad permanecerán en la memoria colectiva de quienes compartimos con él las luchas por la vida, la dignidad y la pervivencia cultural de nuestros pueblos. Por ende, este hecho enluta no solo a su familia y a su comunidad, sino también a todos los pueblos indígenas del Chocó, que hoy lamentamos la pérdida de un líder comprometido con la defensa del territorio, la vida y los derechos colectivos de nuestras comunidades”.

Asorewa indicó que “exigimos a las autoridades competentes del orden departamental y local adelantar de manera inmediata investigaciones rigurosas, prontas y transparentes que permitan esclarecer lo ocurrido, determinar las circunstancias de su muerte, identificar y judicializar a los responsables, y garantizar que este crimen no quede en la impunidad. La vida de nuestros líderes debe ser protegida. Cada agresión contra una autoridad indígena es también una agresión contra nuestros pueblos, contra nuestra cultura y contra nuestros derechos fundamentales. Desde la Asociación Orewa expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a su familia, a la comunidad indígena Alto Tarena y a todas las personas que hoy lamentan esta irreparable pérdida. Nos unimos al duelo que hoy atraviesa su comunidad y reiteramos nuestro compromiso de seguir alzando la voz por la defensa de la vida, la justicia y la dignidad de nuestros pueblos”.



¿Cómo desapareció Eutimio Valencia Duave?

Tras conocer la desaparición del líder indígena, desde la Defensoría del Pueblo se emitió un comunicado: “La vida e integridad del gobernador indígena del Alto Tarena, Eutimio Valencia Duave, deben ser respetadas. Valencia Duave, de acuerdo con la denuncia hecha por la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Emberá Wounaan del Chocó, habría sido interceptado por tres hombres armados en la vía que conduce al municipio de Tadó”.



Agregó el organismo que “Desde el primer momento que conocimos la denuncia, activamos nuestros canales humanitarios que permitan el regreso a su comunidad de esta autoridad indígena en la subregión San Juan del departamento del Chocó. Sin embargo, también les solicitamos a los entes competentes activar sus protocolos conjuntos de búsqueda. Los pueblos indígenas son sujetos de especial protección constitucional, es por ello que el Estado debe garantizarles sus derechos, incluido su derecho fundamental a la vida”.



