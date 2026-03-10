Nuevos detalles en caso de acusado de aparentar accidente vial tras asesinar a mujer y a su bebé

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación señala que un hombre habría intentado engañar a las autoridades simulando un accidente de tránsito para ocultar el feminicidio de su expareja y el homicidio su hijo de 10 meses. El hombre se encuentra cumpliendo medida de aseguramiento mientras avanza el proceso.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

El hecho ocurrió en el occidente de Bogotá, especificamente en la calle 63, en inmediaciones del Jardín Botánico. El CTI de la Fiscalía estableció que no fue un accidente de tránsito lo reportado sobre las 3 de la mañana del 12 de diciembre de 2025, si no que lo que ocurrió en realidad fue un feminicidio y el homicidio de un menor de edad. Según la investigación de la Fiscalía, detrás del doble crimen estaría Hugo Fernando Silva Soto , expareja de la mujer víctima y padre del menor de 10 meses.



De acuerdo con la información recabada por la Fiscalía, "los cuerpos de las víctimas presentaban condiciones no compatibles con un siniestro. En el caso de la mujer, una herida en el cuello ocasionada por un arma cortopunzante, y respecto al niño, lesiones con una agitación violenta de su cuerpo", aseguró una funcionaria de la entidad. Al parecer, el hombre habría recogido a la mujer y ella notó que su hijo estaba sin vida. "Ante su reclamo, el presunto agresor la atacó con un cuchillo", agregó.



¿Qué han revelado las autoridades del caso?

En la reconstrucción de los hechos y el análisis forense, el CTI de la Fiscalía logró evidenciar que el hombre, que estaba cuidando a su hijo en su casa en el occidente de Bogotá, al parecer, lo asesinó por lo que se denomina como agitación violenta de su cuerpo o zarandeo. El señalado condujo su carro hasta la avenida Rojas, donde recogió a la víctima. Luego estuvieron detenidos durante dos horas en una bahía vehicular. Lo que indica la investigación es que cuando la mujer trató de alzar a su hijo, se dio cuenta de que no tenía signos vitales y le habría reclamado a Silva Soto con desespero.



En ese momento, el hombre la habría atacado con un puñal en el cuello y ella falleció en el sitio. El sujeto, al parecer, trató de limpiar el carro, retomó su camino por la avenida Rojas para luego salir a la calle 63, el sitio donde decidió chocar el vehículo contra un árbol. "En una bolsa sacó los elementos que utilizó para limpiar el interior del vehículo, deshaciéndose inmediatamente de los mismos. Corría las 3 de la mañana y el señor Fernando Silva Soto salió conduciendo de la cuadra donde residía, cambia nuevamente de posición y corre la silla del conductor hacia atrás", aseguró un funcionario de la Fiscalía durante una audiencia.

Publicidad

Para la Fiscalía, el cambio en la posición del cuerpo resultó evidente y completamente incongruente con un accidente de tránsito. Además, la investigación determinó que la mujer ni siquiera sabía conducir. "Recordemos, su señoría, que para ese escenario, para ese momento y justo en ese instante ya había perdido la vida. Quiere decir esto, su señoría, que los muertos no conducen, y lo digo con mucho respeto", agregó el funcionario. El señalado asesino estuvo libre desde el día del accidente hasta la primera semana de marzo cuando la Fiscalía solicitó su captura.