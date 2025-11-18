En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / ¿Putin, presidente de Rusia, ayudaría a Maduro en caso de invasión de Estados Unidos en Venezuela?

¿Putin, presidente de Rusia, ayudaría a Maduro en caso de invasión de Estados Unidos en Venezuela?

El líder venezolano ha hablado en varias ocasiones en las últimas semanas acerca de su estrecha cooperación con el Kremlin, cuya rivalidad con Estados Unidos es conocida.

Por: EFE
Actualizado: 18 de nov, 2025
Editado por: William Moreno Hernández
Nicolás Maduro y Vladimir Putin.
AFP

