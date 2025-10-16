Ciencia, creatividad y goles: así será el minitorneo de fútbol de robots en Bogotá

Este viernes 17 de octubre, más de 50 estudiantes de ocho colegios y seis universidades participarán en el Workshop Robot Futbolista, un evento organizado por la Universidad Central que busca ofrecer una experiencia única de aprendizaje e innovación tecnológica.

El evento se iniciará a las 8:00 a.m. en los laboratorios de Ingeniería de la Universidad Central y contará con la participación de expertos en el área de la robótica. Según María Eraso, coordinadora de la actividad y profesora del programa de Ingeniería Electrónica, se espera que los estudiantes “vivan la emoción de crear, programar y competir con sus propios robots”.

Durante la jornada, los estudiantes construirán 28 robots junto a expertos en robótica, y además habrá capacitaciones con entrada libre para quienes deseen aprender y conocer más sobre este campo.



El workshop se desarrollará en dos fases. La primera se iniciará a las 8:00 a.m. con una capacitación práctica dirigida por expertos, durante la cual cada grupo diseñará dos robots desde cero. En la segunda fase, programada para las 4:00 p.m., los robots construidos se enfrentarán en un minitorneo de fútbol robótico, donde se pondrán a prueba las habilidades, conocimientos y creatividad de los participantes.

La Universidad Central no solo proporcionará todos los insumos necesarios para la construcción de los robots, sino que, además, “recibirán herramientas que les permitirán continuar su desarrollo académico más allá del evento”.



“Buscamos acercar a los participantes al mundo de la tecnología, enseñando conocimientos y habilidades prácticas a través de la construcción y programación”, concluyó María Eraso.

Cabe resaltar que este evento se realiza en alianza con la red interuniversitaria Runibot, que junto a la Universidad Central busca fortalecer las competencias en ciencia e ingeniería, con el propósito de contribuir al desarrollo científico y tecnológico del país.



Programación del evento Workshop Robot Futbolista:

Primera fase: 8 a.m., capacitación práctica dirigida por expertos en robótica.

Segunda fase: 4 p.m., con la construcción de robots se realizará un mini torneo de fútbol robótico.

Finalización del evento: 5 p.m.