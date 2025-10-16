En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
EE. UU.-VENEZUELA
BABY DEMONI
LUIS ALBERTO RENDÓN
PASAPORTES COLOMBIA
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección TECNOLOGÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / TECNOLOGÍA  / Ciencia, creatividad y goles: así será el minitorneo de fútbol de robots en Bogotá

Ciencia, creatividad y goles: así será el minitorneo de fútbol de robots en Bogotá

Más de 50 estudiantes construirán y programarán sus propios robots futbolistas en un evento de la Universidad Central que promueve el aprendizaje, la creatividad y la innovación tecnológica.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 16 de oct, 2025
Comparta en:
Universidad Central
Este viernes 17 de octubre, más de 50 estudiantes participarán en el Workshop Robot Futbolista, de la Universidad Central.
@ucentralbogota

Publicidad

Publicidad

Publicidad