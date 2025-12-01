Descubren 2 casos de peste porcina africana en España, ¿tiene implicaciones para Colombia?

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España confirmó este viernes, 28 de noviembre, los dos primeros casos de peste porcina africana en Cataluña, desde noviembre de 1994. Esta enfermedad que llevaba 31 años erradicada en España tras años de esfuerzos y fuertes restricciones comerciales.



Una situación que no es ajena al conjunto de la Unión Europea, donde la enfermedad se consideró erradicada a finales de la década de 1990, pero ha visto multiplicarse los casos desde 2014, cuando se confirmó la presencia del virus en jabalíes y explotaciones porcinas en Lituania, Letonia, Estonia y Polonia. Desde entonces, además de los mencionados países se han producido brotes en Rumanía, Alemania, Eslovaquia, Bulgaria, Italia, Suecia, Croacia, Hungría, República Checa y Grecia. España se suma ahora a esta larga de países afectados, tras detectarse dos casos en sendos jabalíes silvestres hallados muertos el 26 de noviembre en Bellaterra (Cataluña, noreste).



¿Qué es la peste porcina africana?

La peste porcina africana es una enfermedad no zoonósica, por lo que las personas no son susceptibles a la infección ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos, precisó el ministerio español en un comunicado. Sin embargo, el pronóstico para los animales infectados es muy negativo, ya que la tasa de mortalidad es prácticamente del 100 % y suele producirse entre los 6 y los 20 días después del contagio.

La UE la considera como una enfermedad de categoría A, por lo que los Estados miembros deben adoptar medidas precisas para lograr su control y erradicación lo antes posible en las zonas afectadas. Por ello, Agricultura solicitó al sector español que extreme todas las medidas de bioseguridad y vigilancia en las explotaciones de ganado porcino y jabalíes, así como en el transporte de animales.

Además, recordó la obligación de comunicar a los servicios oficiales en todo el territorio nacional cualquier sospecha que se detecte, tanto en jabalíes silvestres como en explotaciones de cerdos domésticos, que son las principales poblaciones afectadas por el virus.



Tras conocerse estos dos casos, el ministerio ha establecido una zona de vigilancia con un radio de 20 kilómetros en torno a los jabalíes muertos que afecta a 39 explotaciones de ganado porcino. De declararse un foco en una granja, se procederá al sacrificio sanitario de los animales afectados y en contacto y se establecerán zonas de protección y vigilancia donde se pondrán en funcionamiento medidas específicas de control de la enfermedad.



¿Puede llegar la peste porcina africana a Colombia?

Aunque China es el principal cliente de España en productos del cerdo, el país asiático suspende la compra de tripas de porcino para calibración desde toda España, mientras que Colombia se encuentra junto a otros países como Rusia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Japón, México, Perú, Sudáfrica, Tailandia, Uruguay o Venezuela que suspenden certificados de exportación.



Entre los productos vetados a la importación se encuentran carne y producto de porcino, embutidos, jamones, grasa de cerdo, vísceras, material genético, semen, cerdos reproductores, materias primas para piensos, lechones de engorde, tripas o embriones de porcino.

La nota del ministerio ha recordado que este bloqueo de certificados se produce porque España ha perdido el estatus de país libre de Peste Porcina Africana (PPA) ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). A raíz de esta notificación, todos los certificados en cuya atestación sanitaria figura el requisito de "País libre de PPA" han sido bloqueados, aclara la nota. España factura más de 8.000 millones de euros al año por la exportación de productos del cerdo, 1.000 de ellos obtenidos de sus ventas a China.

EFE