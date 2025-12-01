En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ENCUESTA INVAMER
ARCHIVOS 'CALARCÁ'
MADURO - TRUMP
PABLO ESCOBAR
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Descubren 2 casos de peste porcina africana en España, ¿tiene implicaciones para Colombia?

Descubren 2 casos de peste porcina africana en España, ¿tiene implicaciones para Colombia?

España pierde estatus de país libre de peste porcina africana y enfrenta restricciones comerciales tras confirmarse brote en jabalíes silvestres; se activa protocolo de emergencia.

Por: EFE
Actualizado: 1 de dic, 2025
Comparta en:
Una cerda habría tumbado a la menor -
Noticias Caracol
Pexels

Publicidad

Publicidad

Publicidad