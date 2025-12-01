En vivo
Nuevo problema con aviones A320 de Airbus: ¿afectará a aerolíneas de Colombia?

Nuevo problema con aviones A320 de Airbus: ¿afectará a aerolíneas de Colombia?

La empresa Airbus, que el pasado 28 de noviembre reportó una actualización urgente de cientos de sus aviones A320, dio a conocer una nueva falla en la calidad de las aeronaves. Esto se sabe.

Por: EFE
Actualizado: 1 de dic, 2025
Editado por: Mateo Medina Escobar
Nuevo problema con aviones A320 de Airbus: ¿afectará a aerolíneas de Colombia?
Ensamblaje de un avión A320 de Airbus.
Airbus

