Nuevo problema con aviones A320 de Airbus: ¿afectará a aerolíneas de Colombia?

La empresa europea Airbus indicó que ha detectado un problema de calidad en el fuselaje de "un número limitado" de paneles metálicos de los aviones de la familia A320 de pasillo único que están pendientes de entregar a sus clientes. En un mensaje a los medios, el fabricante aeronáutico europeo, que no especificó el número de aeronaves afectadas, explicó que el defecto viene de un proveedor y que está inspeccionando todos los potenciales afectados.

Igualmente puntualizó que sabe que sólo una parte de ellos necesitarán algún tipo de intervención. "Se ha identificado y contenido el origen del problema y todos los paneles de nueva producción cumplen ya todos los requisitos", aseguró Airbus en el comunicado.



La crisis de aviones de Airbus por actualización de software

Este incidente llega tres días después de que Airbus se viera envuelto en una crisis al anunciar que se iba a tener que modificar el programa informático del sistema de control de alrededor de 6.000 unidades en servicio de los A320 por un problema de vulnerabilidad en caso de fuerte radiación solar.



Esta mañana, el constructor aeronáutico señaló que se había conseguido resolver ese problema con una modificación a distancia para la inmensa mayoría de los aviones y que quedaban algo menos de un centenar pendientes, los más antiguos, para los que iba a ser necesaria una intervención directa en los propios aparatos.

Airbus había tenido que retrasar hasta el verano las entregas de aparatos de su familia estrella A320 a las compañías porque no le llegaban los motores necesarios. Pese a todo, hasta ahora había mantenido su objetivo de poner en manos de sus clientes 820 aeronaves. El pasado año no logró cumplir su objetivo y se quedó en 766 unidades entregadas.

Las acciones de Airbus, que esta mañana habían comenzado la sesión en la Bolsa de París con una caída de casi un 2 %, sufrieron un fuerte bajón poco antes de mediodía, cuando se conoció el problema de calidad en el fuselaje. Los títulos de la empresa, que el viernes pasado al cierre cotizaban a 204,45 euros, bajaron casi un 11 % a primera hora de la tarde, hasta 182,38 puntos. El descenso, en cualquier caso, se fue moderando y a las 14.50 (13.50 GMT) las acciones se negociaban a 192,48 euros, una caída era del 5,85 %.



¿Cómo va la actualización de los Airbus A320 en Colombia?

En información compartida el domingo 30 de noviembre, se conoció que de las 124 aeronaves que fueron inicialmente afectadas por la contingencia, un total de 108 ya han completado exitosamente la actualización. Esto representa un 87.1% de la flota A320. Los datos desglosados por aerolínea muestran un rápido cumplimiento en algunos casos:



LATAM: 5 de 5 aeronaves actualizadas, alcanzando el 100% de normalización.

JetSMART: 1 de 1 aeronave actualizada, también al 100%.

Otras aerolíneas (principalmente Avianca): 102 unidades actualizadas, representando el 86.4% de su flota afectada.

Adicionalmente, se logró reducir la presión sobre los talleres, ya que cuatro de las 23 aeronaves que inicialmente requerían traslado a un centro especializado fueron actualizadas sin necesidad de este movimiento, dejando el número pendiente en 19 o 20 unidades. Un avance decisivo en el manejo de la crisis ha sido la liberación del software final por parte de la empresa Thales, que completó los controles de calidad, habilitando el paso clave para dar cierre a la contingencia técnica.

Por su parte, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, indicó que el Gobierno Nacional está haciendo un monitoreo permanente de la situación, y añadió: “Colombia está respondiendo con rigor técnico y absoluta transparencia. La seguridad aérea no se negocia. Ninguna aeronave volverá a operación sin cumplir el 100 % de los estándares exigidos. Le insistimos a Airbus en la urgencia de entregar el software que aún falta”.